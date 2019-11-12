副刊
Happy PaMa 教得樂 第267期

Happy Pa Ma

下一篇 上一篇

童途有「理」：自閉兒 體能發展多挑戰

【明報專訊】對於一般孩童來說，蹦跑跳玩、拋接踢球、踏單車、溜滑梯、晃搖板、盪鞦韆等，都是輕而易舉。這些活動有助促進健康體魄，也是學習社交溝通及禮儀如排隊輪候、禮讓、合作等的好時機。這些活動需要大肌肉動作發展基礎，包括足夠的肌肉力量及耐力、心肺功能、身體平衡、手眼腳協調能力、肢體動作組織及計劃的準確度等，好使動作靈巧流暢。

然而對自閉症幼兒來說，肌肉張力（尤其是核心肌肉）偏低，致肌肉力量和耐力不足及本體感覺較弱，都是常見問題。由於整體肌力不夠，幼兒缺乏對自己肢體或軀幹正確位置的感覺，導致姿勢不良，如做功課時依傍枱面及不專注（圖1）、容易疲倦、自理事宜被動及緩慢。另外，他們很多時都有感知動覺障礙，包括觸覺和聽覺都較為敏感，並且有內耳前庭覺及視覺感知功能失調，影響身體平衡力。再者，基於自閉症獨有徵狀如狹隘興趣（圖2）、偏執的喜惡及行為、社交或溝通障礙，在理解「為何要」及「如何做到」訓練要求上會較為困難，學習時因而欠缺主動性及合作性，令學習新技能時有一定挑戰，並造成不良循環。他們難於融入朋輩或群體康樂活動，影響身心發展。

郁身郁勢 仍需體能訓練

由於大多數自閉症幼兒都「識行識跑」，甚至多動，故常被誤以為毋須接受體能訓練。惟他們在感知動覺上，有不少動作上的困難，如亂衝亂動、身體欠平衡、太被動或不願動；整體體能發展遲緩，如2歲仍未懂雙腳跳、4歲未能自如上落樓梯等；自理時，如整理書包會表現不專注、論盡，甚至有發展協調障礙。

物理治療師會透過觀察幼兒活動，分析其感知運動特性、動作及困難所在，繼而設計針對運動，配合適當策略，讓治療變得有趣及有意義，提高他們在訓練時的主動性及合作性，幫助他們改善體能、專注力、提升學習能力及生活質素。

文：羅可欣（香港物理治療學會兒科專研組、註冊物理治療師）

作者簡介：香港物理治療學會兒科專研組撰寫專欄，內容圍繞小朋友成長與物理治療相關的問題。

[Happy PaMa 教得樂 第267期]

相關字詞﹕前庭覺 名人kol 羅可欣 自閉症 童途有「理」

上 / 下一篇新聞

乾炒牛河 廚師「考牌作」
乾炒牛河 廚師「考牌作」
牛河靈魂：舊米炮製河粉更煙韌
牛河靈魂：舊米炮製河粉更煙韌
易學難精：名廚常練習 炒牛河一眼關七
易學難精：名廚常練習 炒牛河一眼關七
真菌專家鄧銘澤 做人如菇 地球有救
真菌專家鄧銘澤 做人如菇 地球有救
後記：現實中的喪屍——真菌感染螞蟻
後記：現實中的喪屍——真菌感染螞蟻
搞清面漬或底色 美白由「齒」起
搞清面漬或底色 美白由「齒」起
知多啲：咖啡濃茶慢慢「嗒」易招漬
知多啲：咖啡濃茶慢慢「嗒」易招漬
針對變色原因 對症下藥
針對變色原因 對症下藥
離港升學：學習生動有趣 宿舍生活有規律 大馬留學「堅讀堅玩」
離港升學：學習生動有趣 宿舍生活有規律 大馬留學「堅讀堅玩」
一家移居台灣 學習氣氛輕鬆
一家移居台灣 學習氣氛輕鬆
離港升學：高中生解難力較佳 易適應留學生活
離港升學：高中生解難力較佳 易適應留學生活
本周FOCUS．採訪手記：快樂津幼上快樂直私？此路不通
本周FOCUS．採訪手記：快樂津幼上快樂直私？此路不通
活動推介：在鄰家公園學環保
活動推介：在鄰家公園學環保
活動推介：體驗爸媽兒時玩意
活動推介：體驗爸媽兒時玩意
重要日子提提你
重要日子提提你
索取Happy PaMa教得樂禮品
索取Happy PaMa教得樂禮品
樂園盛會：Duffy與好友首聚會 粉絲悉心扮靚打卡
樂園盛會：Duffy與好友首聚會 粉絲悉心扮靚打卡
文化園地：生命教育 唔止珍惜生命咁簡單
文化園地：生命教育 唔止珍惜生命咁簡單
童繪遊樂場：迎戰「現場複賽」4要點
童繪遊樂場：迎戰「現場複賽」4要點
家家有禮：癲噹為香港單車隊打氣
家家有禮：癲噹為香港單車隊打氣
emoji樂園 狗狗挑戰迷宮
emoji樂園 狗狗挑戰迷宮
問專家：孩子焦慮 不想上學 父母陪伴 增安全感
問專家：孩子焦慮 不想上學 父母陪伴 增安全感
升學攻略：幼稚園及小學篇
升學攻略：幼稚園及小學篇
笑着去愛：家長的請假文化
笑着去愛：家長的請假文化
特教樂與路：你的安排≠我的選擇
特教樂與路：你的安排≠我的選擇
媽媽維特：我真正的第一個孩子
媽媽維特：我真正的第一個孩子
民房四寶：事奉不容易 來了就別走
民房四寶：事奉不容易 來了就別走
華德物語：為子女着想 反成壓迫
華德物語：為子女着想 反成壓迫
自在講媽：你比我優秀
自在講媽：你比我優秀
家庭有教：4招拆除婚姻「炸彈」
家庭有教：4招拆除婚姻「炸彈」
辣媽CEO：女兒拍幾個月拖就要結婚？
辣媽CEO：女兒拍幾個月拖就要結婚？
論盡教育：教育唔係有錢就掂
論盡教育：教育唔係有錢就掂
蘭花是君子？其實詭計多
蘭花是君子？其實詭計多
知多啲：蘭花有幾多片花瓣？
知多啲：蘭花有幾多片花瓣？
知多啲：二十四節氣分類教賞蘭
知多啲：二十四節氣分類教賞蘭