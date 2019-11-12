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Happy PaMa 教得樂 第267期

Happy Pa Ma

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自在講媽：你比我優秀

【明報專訊】最近一家人交叉感染經常生病，放假留在家中，有機會陪雞蛋仔重溫電影《恐龍大時代》。故事始於隕石沒有滅世，恐龍繼續成為地球霸主，人類只是野蠻未進化的雜食生物，反而素食恐龍會耕作、肉食恐龍會趕牛。故事的兩個主角分別是小恐龍阿勞和野人小不點——陰差陽錯偷吃農作品的小不點，間接令到恐龍爸爸遇上山洪爆發意外身亡，之後小恐龍阿勞又因為追蹤小不點而迷失荒野，最後兩個主角一起歷險共同成長，大家摒除成見克服內心的恐懼，最終找到回家的路。

聽說電影不賣座，但我覺得很多場口值得回味。老公最直接，喜歡看阿勞由愛哭膽小鬼慢慢脫胎換骨，成為有自信的小孩，他踏出安舒區挑戰自己，最後可以在亡父的腳印旁邊，打上掌印成為父親的驕傲，令人感動。

穿越恐懼 看到另一邊的美好

雞蛋仔很喜歡恐龍，簡直是由頭到尾都興奮沒有冷場。我發現他特別喜歡恐龍父子晚上在草叢探險，一蹦一跳，驚動了螢火蟲而留下夢幻的美景。雞蛋仔很投入這一段，和阿勞一樣屏息靜氣地看螢火蟲，恐龍爸爸當時候很有智慧地說：「有時你要穿越恐懼，才看到另一邊的美好。」

我最喜歡的就是首尾呼應「You are me and more」，你像我一樣甚至更優秀！故事初段阿勞一無是處，面對勇敢強壯的爸爸，他感到慚愧，覺得讓人失望，不是個好兒子。恐龍爸爸卻肯定，阿勞有一天會長得像自己般高大甚至超越他、比他更優秀更有成就。對兒子這一份信心是壓力也是動力，故事後段當阿勞被困，想放棄掙扎時，朦朦朧朧見到已過世的恐龍爸爸，他用同一句說話鼓勵孩子，即使失去父親守護，但孩子把鼓勵的說話銘記於心，憑藉亡父對他的信心，終於咬實牙關脫險，成就美滿的結局。

要相信自己能成孩子好榜樣

成為父母之後看這套電影，心態不同，無限感慨。我們夫婦看着兒子的成長，面對不似預期的滯後，對他的信心、對作為父母的信心、孩子本身的自信心也反覆動搖不斷被試煉。這句「you are me and more」是一記當頭棒喝，要相信自己能夠成為孩子的好榜樣，全然接納兒子並相信他有自己的生命節奏，相信他比我更出色更優秀，能夠創作擁有專屬於他的藍天。如果我不在，希望你記住我對你的信心，你比我更優秀。

文：彭梓雅

作者簡介：前懲教主任，放棄鐵飯碗轉型全職主婦，兼職實習社工督導/繪本伴讀導師/家庭輔導員。興趣廣泛，不務正業。最大成就是生了一個「雞蛋仔」，置了一頭家。

[Happy PaMa 教得樂 第267期]

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