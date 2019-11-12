副刊
Happy PaMa 教得樂 第267期

Happy Pa Ma

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華德物語：為子女着想 反成壓迫

【明報專訊】轉眼一個月又過去，大家還好嗎？

由上年開始，小華德需要佩戴眼鏡。我在上年的文章寫了德國的眼科醫生需要經過至少3次不同形式的診斷才會建議小朋友戴眼鏡，所以我斷言他們專業和審慎。而為什麼我現在又舊事重提呢？當然是因為後來的小插曲——話說上年只有3歲的小華德已強烈要求要配「紅框」眼鏡，我當時不知道為什麼就是心裏不太舒服，感覺全紅框太過沒男子氣概，所以我最後說服他配一副藍色為主但有紅色元素的框。那時的我天真地以為小朋友易哄，過一陣子就不會再心心念念要紅框了吧！

可是，我錯了，小華德在上一年頑劣地抵抗那副藍框眼鏡，我無論如何哄他，他總是有他的方法去「扮戴」，比如把眼鏡滑到鼻子上，像個卡通片裏的老人家一樣。我再生氣也落得「得物無所用」的下場！不得不說，3歲的小朋友已經非常有主見，也可以非常固執。一年過去，我偶有反思，其實男孩子喜歡紅色又有何不可呢？所以，我退讓了，只揀選紅框給他。有趣的是，不論款式和牌子等，只要是紅色的他都二話不說地說「要了」！機靈的華德媽當然努力地尋找平民牌子。最後，那副令他天天主動佩戴的眼鏡盛惠20歐元而已，而且後來每個看到他新眼鏡的人都對他讚不絕口，根本就不用我來提醒他托眼鏡了。

站在家長角度 否定孩子意願

這是我最近的一個反思，真心恥笑上年的自己。有時候我們站在家長的角度去看小朋友需要什麼，否定了小朋友的意願，以為子女年輕懵懂，家長的選擇完全是「為子女着想」。但有時候這種「為子女着想」何嘗不是一種壓迫呢？反觀自稱為「香港母親」的林鄭月娥女士，她自以為是地硬推惡法（逃犯條例草案），以為香港孩子易哄騙，結果引發連月示威。她在收回逃犯條例後又推另一條惡法（反蒙面法），令示威活動不知何年何月才能得到政府正面回應。大家知道的，這5個多月來的特區政府不正正壓迫孩子，令其變着法子來反抗嗎？我開首時的問候，最想問的是大家還能如常地生活嗎？當幼稚園內爆手足口病時，你也不敢為孩子佩戴口罩了；當跟兩個朋友出來一聚已經構成「非法集結」了；連已獲批「不反對通知書」的集會活動也會在開始後10分鐘就被腰斬，防暴警察向撤退中的人群發射催淚彈。華德一家天天都密切關注香港動態，卻一天比一天為香港擔心和傷心。

我認為絕大部分母親不會強迫小孩到以死相逼的地步，我們作為家長，擁有的並非子女的生殺大權，而是監護權，萬一被發現虐兒，為人父母者還會受法律制裁，甚至喪失監護人的資格呢！我希望林鄭月娥女士盡快被褫奪當香港人的母親的資格，讓她承擔殘暴對待香港孩子的後果。我更希望還在責怪這班孩子的人能思考是誰在逼迫孩子到無路可走？是誰在奪去昔日香港引以為傲的法治精神和自由風氣？共勉之！

文：華德媽

作者簡介：年輕媽媽，在德國經歷了懷孕、生產、坐月、育兒等種種經驗，日常最愛寫下兒女的一切，好讓將來能夠好好回味。

[Happy PaMa 教得樂 第267期]

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