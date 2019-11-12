副刊
Happy PaMa 教得樂 第267期

Happy Pa Ma

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特教樂與路：你的安排≠我的選擇

【明報專訊】今天整理抽屜時，看到小霞親手做給我的頭飾，寶藍色的絹帶拼上褐色的絨布，這兩條寬窄不同的布帶結成蝴蝶，中間還有一顆小珍珠做點綴，非常優雅，別出心裁。小霞是腦癱病患者，雙腳及右手都受影響，需要用輪椅代步，起居生活都需要家人幫忙。這小妮子天生個性倔強，從不示弱，遇強愈強。有一次，小霞媽媽帶她到超市買日用品，付款的人龍很長，後面有個顧客等得不耐煩，便口出妄言罵小霞的輪椅攔着路，當刻小霞被氣得差點哭，覺得非常委屈，她心想：等待的顧客多的是，為何偏偏要針對我呢？於是，她突然「哇」了一聲，然後喊：「難道坐輪椅的特別好欺負嗎？」幾年前，她告知我這個不愉快的經歷，當時那雙堅定的眼神告知我，她絕不是一個弱者。

升上高中，她有機會報讀應用學習課程。這是教育局為特教學生提供的課程，讓他們有機會體驗不同類型的工作，一邊學一邊做。這些課程會因時轉變，所以學生需要先考慮課程是否適合自己，然後才申請。她喜歡穿戴飾物，對產品設計尤感興趣，於是便申請這門課程。面試的時候，導師告知她，她需要學習使用不同的工具，例如：剪刀、熱熔槍、錐子等。導師擔心她能否應付，她思考了一會，然後承諾一定能做到。

設計手串珠鏈 送給媽媽的生日禮物

一個月下來，小霞拿着一個小小的作品給我看，是一份禮品包裝。她非常興奮地告知我導師對她的鼓勵。她說最難是她要學習協調較弱的右手去綁絲帶，還要是雙重的蝴蝶結，做好又改，改了再做，經過不下數十次才覺得滿意。每一個作品對她來說都是挑戰，她因腦癱引致斜視，製作的過程中她自然會側着頭，弱手縮起來作重心，每個步驟一步一步慢慢做出來，這個鏡頭我特別深刻。過些日子，她展示了一條自己設計的手串珠鏈，說是送給媽媽的生日禮物。她由設計到完成，差不多用了一個月的時間秘密地進行。由於弱手拿揑小珠時不時跌下，弄得她滿牀都是散落了的小珠，睡覺時總被小珠弄得不舒服。當然媽媽特別喜歡這條手珠鏈，每次媽媽戴着手鏈上街，街坊們都忍不住好奇的問，然後就給予不少的讚賞。

以評估角度出發 忽略潛質才能

最近，有教育局人員到訪應用課程的機構，看看學生及導師的上課情况。當天，其中一位人員在小霞身旁觀察了一會，然後皺着眉頭問：

「你右手不太靈活，為何還要選這課程？你應該選媒體設計，用電腦操作應該較適合你。」

小霞說：「因為我喜歡這課程，所以無論怎樣困難都喜歡做，我有很多製成品，請你慢慢看。」

這番話倒值得叫我們反思。有時候，教育工作者慣常以評估的角度出發，往往只看到學生的弱能及限制，而忽略了他們的潛質及才能。若不能設身處地從學生的志趣出發，小霞當頭飾設計師的夢就絕不會實現了。

文：譚蘊華（特殊教育老師）

作者簡介：擔任特殊學校老師逾廿載，現任教於香港紅十字會瑪嘉烈戴麟趾學校，盼藉特教生涯的經歷，宣揚「有教無類」的精神。

[Happy PaMa 教得樂 第267期]

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