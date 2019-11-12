笑着去愛：家長的請假文化

另一方面，每間學校，都會訂立她的請假守則，期望學生懂得珍惜每次上學的機會，汲取知識之餘，也學習人際相處，建立一種有規有矩的生活。作為校長，自然希望家長配合學校守則，其背後包括兩重的尊重：對學校的尊重、對自己作為家長這身分的尊重。

自製假期 諸多避忌

然而，以我多年來在學界的觀察，以及同儕校長們的反映，發現總有些家長是敵不過省旅費的誘惑，於是在上學的日子，編造理由為孩子告假。最普遍的理由包括「孩子生病了」、「家中有急事」、「滯留外地來不及回來」、「海外親友突告病倒」等等，然後悄悄出發，暗暗自製假期。旅行本來是開心事，但這種自製假期，無論玩得有多高興，都生怕被人發現；照片拍得有多美，也不能上載社交媒體分享；還要千叮萬囑孩子別跟同學透露半句。試想想，一個愉快的假期要諸多避忌，到底是否好事？

省掉金錢 失去誠信

魚與熊掌往往不能兼備，每件事情都要付出機會成本，廉價機票及酒店住宿亦然。省掉了金錢，失去的卻是誠信，並為孩子留下一個違規的曠課紀錄。更重要的是，不要輕忽這個決定到底為孩子樹立了什麼榜樣，灌輸了什麼價值觀。

作為父母，我們都希望培育出品學兼優、行為知所進退的孩子。我從事教育這麼多年來，發現懂得尊重規則的孩子在群體生活中的表現通常較好，人際智商（EQ）也較高，而這些孩子一般都比較自律。雖然俗語有云︰「忠忠直直，終需乞食」，但我絕不苟同。在現實世界中，「忠忠直直」的孩子，成長後一定「誠信超值」，反而是大機構、大企業極待要羅致的人才。

家庭教育的契機，往往就在具體的生活處境中作出恰當的價值取捨，為孩子日後待人處事奠定方針，影響長足深遠。旺季旅行，付出的金錢無疑更多，但光明正大的旅行，不是更開心，笑得更開懷嗎？純粹為了一兩次旅行而有損孩子的價值觀，到底孰輕孰重？這實在是家長智慧的一個考驗。

文：陳美娟（英華小學校長）

作者簡介：既愛下廚，又愛羽毛球，臉上永遠掛着陽光式的笑容。相比於學習知識，她更重視孩子的品德，致力培養他們的好奇心和觀察力，以有趣話題讓孩子動腦筋，主動尋找答案。家有兩名女兒，卻昂然走進男孩校園，離開工作多年的安舒區，接受新挑戰。

[Happy PaMa 教得樂 第267期]