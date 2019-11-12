問專家：孩子焦慮 不想上學 父母陪伴 增安全感

答：這個年紀的小朋友喜怒形於色，會把自己喜歡與不喜歡的事情直率地表達出來，可是有時候他們未必能在語言上清楚表達得到，於是便會在行為中表現出來。作為社工，我會想先了解小朋友有沒有一些焦慮的問題，但就這個案來看，似乎孩子只有單一行為問題，若是焦慮，並不會單單在上學時才出現。

多聽孩子講 找出壓力來源

孩子即將要上小學，或會面對很多挑戰和改變，但家長又表示近來沒有一些特別事情發生，這時候不妨細心想想生活及上學細節上會否有一點點不同了？我好奇這小朋友到底遇到什麼情况，才導致他突然不想上學？家長雖說沒有大改變，其實，孩子即使每天上同一間學校，他的老師可能會變換，上課的課室也有可能調動，甚至K2與K3在教學模式上也可能有些不同。會否寫多了字？做多了功課？家長可多聽孩子講，因為這些全部都有可能是孩子壓力的來源，只是在成人眼中，那些可能都是小事，不過在孩子眼裏看來，就可能是一件非常難以適應的事情。

其次，家長亦可從親子時間入手，看看可否在這段時期特別抽多一點時間陪伴孩子，令他安全感提升？因為孩子的安全感多來自父母，在陪伴時，更可多引導他說心底話，如：「你擔心些什麼？害怕些什麼？上課時，老師怎樣教你？如果有同學仔不聽話，老師會怎做？」希望在當中找到孩子不安的原因，從而再協助他解決相關問題。

文：顏燕雯

資料提供：香港青少年服務處註冊社工金鈮

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[Happy PaMa 教得樂 第267期]