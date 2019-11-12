emoji樂園 狗狗挑戰迷宮

「PET PET 樂園」則有專屬毛孩的大型主題滑梯、獨木橋等遊樂設施，讓狗狗和小朋友一同耍樂。現場小食部售賣不同的寵物零食以及設有工作坊。在特選周末中，寵物主人更可參加「情迷毛孩子周末市集」，與愛寵過一個食玩買假期。

■INFO

emoji「寵」愛大細界

日期︰即日至2020年1月19日

時間︰周一至五下午4:00至晚上9:00，周六日及公眾假期上午11:00至晚上9:00

地點︰大角嘴利得街11號利奧坊地庫（LG層）及1樓

票價︰$88起

購票︰購票通

查詢︰6684 9661

■送emoji「寵」愛大細界門票

LAB Solutions Limited送出「emoji『寵』愛大細界」門票予《Happy PaMa教得樂》讀者，每票可供1人及1寵物入場。名額15個，每人可獲門票一套。截止日期：11月19日，送禮詳情刊於報章。

[Happy PaMa 教得樂 第267期]