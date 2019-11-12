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Happy PaMa 教得樂 第267期

Happy Pa Ma

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emoji樂園 狗狗挑戰迷宮

【明報專訊】大、小主人與毛孩有地方齊齊玩啦！全球首個以emoji為主題的寵物樂園「emoji『寵』愛大細界」，不同的體驗區讓主人感受與寵物在嗅覺、視覺和觸覺的大不同；此外，那裏更是一個狗狗專屬樂園，在「Fish4Dogs小食迷宮大挑戰」中，迷宮設置用上不同的emoji表情符號，當中會放置食物、障礙及玩具等吸引狗狗，如牠們在限時內走出迷宮便算挑戰成功，可獲得禮品！

「PET PET 樂園」則有專屬毛孩的大型主題滑梯、獨木橋等遊樂設施，讓狗狗和小朋友一同耍樂。現場小食部售賣不同的寵物零食以及設有工作坊。在特選周末中，寵物主人更可參加「情迷毛孩子周末市集」，與愛寵過一個食玩買假期。

■INFO

emoji「寵」愛大細界

日期︰即日至2020年1月19日

時間︰周一至五下午4:00至晚上9:00，周六日及公眾假期上午11:00至晚上9:00

地點︰大角嘴利得街11號利奧坊地庫（LG層）及1樓

票價︰$88起

購票︰購票通

查詢︰6684 9661

■送emoji「寵」愛大細界門票

LAB Solutions Limited送出「emoji『寵』愛大細界」門票予《Happy PaMa教得樂》讀者，每票可供1人及1寵物入場。名額15個，每人可獲門票一套。截止日期：11月19日，送禮詳情刊於報章。

[Happy PaMa 教得樂 第267期]

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