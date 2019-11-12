家家有禮：癲噹為香港單車隊打氣

【明報專訊】中國香港單車總會舉辦的「2019-2020世界盃場地單車賽–香港站」，是世界盃系列賽6個分站之一，香港站為賽事第3個賽站，預料將吸引逾300名世界頂尖車手角逐，是2020年東京奧運的前哨戰。屆時包括李慧詩在內的香港單車隊，以及其他世界頂尖車手將雲集香港爭奪獎牌及奧運積分。