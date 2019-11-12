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Happy PaMa 教得樂 第267期

Happy Pa Ma

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家家有禮：癲噹為香港單車隊打氣

【明報專訊】中國香港單車總會舉辦的「2019-2020世界盃場地單車賽–香港站」，是世界盃系列賽6個分站之一，香港站為賽事第3個賽站，預料將吸引逾300名世界頂尖車手角逐，是2020年東京奧運的前哨戰。屆時包括李慧詩在內的香港單車隊，以及其他世界頂尖車手將雲集香港爭奪獎牌及奧運積分。

香港單車隊一直深受大眾支持，連著名漫畫角色「癲噹」亦會投入今次賽事，賽會將製作一系列癲噹的紀念品，於香港站比賽舉行期間，在香港單車館場內及場外的嘉年華中發售，為港隊打氣。

■INFO

2019-2020世界盃場地單車賽–香港站

日期︰11月29至12月1日（周五至日）

時間︰參閱賽事網頁（ucitrackworldcup.hk/ticketing

地點︰將軍澳寶康路105-107號香港單車館

票價︰$30至$200

購票︰城市售票網、香港單車館售票櫃位(11月23至12月1日)

查詢電話︰5620 2303

■送單車賽門票

中國香港單車總會有限公司送出「2019-2020世界盃場地單車賽–香港站」門票予《Happy PaMa教得樂》讀者，場次為11月30日下午1:00。名額10個，每人可獲門票3張。截止日期：11月19日，送禮詳情刊於報章。

整理：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第267期]

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