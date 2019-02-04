副刊
Happy PaMa 教得樂 第267期

Happy Pa Ma

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本周FOCUS．採訪手記：快樂津幼上快樂直私？此路不通

【明報專訊】上期《HappyPaMa教得樂》封面故事〈「津幼」考直私 高難度挑戰？〉，相信有孩子考過直資、私立小學的爸媽都有共鳴。當日引發構思這個專題，緣於身邊有好幾個準備替孩子考幼稚園的媽媽都不約而同問我：「有無好的幼稚園介紹？」雖然大家對「好」的定義各有不同，但原來目標一致，就是希望小一時考入直私學校。

遇到方向明確，一心只想子女入讀「神校」的家長，我會毫無懸念提議他們報考九龍塘一帶的「神幼」，又或是國際幼稚園。這些幼稚園非常重視學術，目標為本，畢業生考入傳統名校的命中率很高。當然，大前提是你家孩子（還包括家長）「受谷」，接受到多功課兼且不時測驗、考試的壓力。

然而，對於一班追求愉快學習、目光指向「Happy 」直私小學的家長，我便要殘忍地告知他們一個事實，「Happy」的「津幼」和「直私小」只是形而上相通，實際上到面試一關，兩者是通不了，「津幼」的學術水平根本不足以應付「直私小」的題目，恐怕第一輪面試已經被「叮」走了！

因此，我常奉勸身邊的朋友，若想子女考入輕輕鬆鬆又是活動教學的直私小學，那就棄「津幼」選「私幼」吧！又或者像上期受訪的幾個家長，雖選「津幼」，但同時投放資源找外援替小朋友補習。

直私小學的校長常常強調，小一面試不單單考學術，還重視孩子的德育和群性發展。我不是說校長騙人，學校當然不喜歡「叻而無品」的小朋友，但即使孩子乖巧，若然通過不到中、英、數甚至普通話的考核，我相信獲錄取的機會一樣不大。

面試超越「正常」小朋友能力

我得強調並非詆譭「津幼」，絕大部分「津幼」也很強調五育，尤其重視學生的紀律和禮貌，也注重他們的自理能力，而且課程循序漸進，配合小朋友的成長發展。所以「錯」不在「津幼」，只能怪直私小學的面試愈考愈深，愈考愈刁鑽，已經超越「正常」小朋友的能力！

文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第267期]

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