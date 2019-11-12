離港升學：高中生解難力較佳 易適應留學生活

兒童期需父母管教

Carman的一對子女目前在澳洲念大學，長女性格活潑，中一時已提出想出國留學，但遭她拒絕。「當時女兒年紀太小了，這麼早讓她離開父母身邊，從成長角度來看，並不理想。」

她解釋，兒童期最需要父母的管教和關心，品格、規矩，以至價值觀等，都是需要透過家庭去塑造，「父母的角色，不是學校、宿舍舍監和寄宿家庭可以替代。而初中則經歷青春期，會面對很多衝擊和挑戰，同樣父母在身旁會比較好」。

子女抗拒 不應勉強

最終，Carman讓一對子女在香港讀畢中三才送他們出國，「一來長大了各方面都成熟些，二來從學術的角度來看，他們不單具備一定的英語能力，有助適應新的學習環境，同時又保留到中文聽、說、讀、寫的能力，將來會有較多出路」。

她又提醒家長，要尊重子女的意向，亦要有充足的準備，「若小朋友真的很抗拒離港升學，就不應勉強。付諸行動前，先訓練好他們有足夠的自理能力，外國人講求獨立，什麼事都要自己做的」。

[Happy PaMa 教得樂 第267期]