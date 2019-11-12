副刊
Happy PaMa 教得樂 第267期

Happy Pa Ma

下一篇 上一篇

一家移居台灣 學習氣氛輕鬆

【明報專訊】很多香港人都喜歡到台灣親子遊，甚至有人選擇落地生根。兩年前，Joanne與Mac帶着3個孩子移民台灣，並落戶台中，「喜歡當地天氣好，又接近大自然。由於爸爸仍要回港工作，我們便選擇離機場較近的地區居住」。

每天做2小時功課 年考4次

當時大女兒和一對孖仔分別8歲和5歲，在移民前，Joanne就做足功課。台灣的中小學分體制內及體制外的學校，體制內學校分國立及私立，這些學校有點像香港傳統學校，以聽講授課、紙筆測驗為主；若打算將來到外國升學，則可考慮屬於私立的雙語制國際學校。至於體制外的學校就有不同的實驗教育，如森林國小、華德福學校等，以培養個別個性、獨立思考為主。

Joanne以國立小學為目標，不需要面試，這些學校是按居住地區入學的，只可依戶籍地入讀所屬學校。她親身視察過3間國小後，最後選了清水國小。長女Joey現時念國小五，孖仔Jun和Ian念國小二，Joanne透露，學習氣氛比香港輕鬆很多，「孩子逢周三的便服日只上課半天，每天做功課時間在2小時以下。至於測考，國立學校考試次數都依照教育局規定，一學期考兩次，一年合共4次」。

中文科比香港深 英文淺很多

課程方面，跟香港亦有差異，Joanne說：「中文科比香港深，數學則相若。英文顯然比香港淺很多，所以很多學生都會額外報課程，學多一點。」值得一提是，台灣學的是美語，香港學的是英語，Joanne認為問題不大，「文法沒有分別的，只是發音有少許不同，影響不大」。

孩子適應快 有時間發掘興趣

談到小朋友的適應，Joanne認為，孩子年紀愈小，適應能力愈強，「學校有家長志工（義工），家長多主動參與，例如當晨光媽媽、圖書館志工、澆花、送餐、補習等，也有助一家人更了解及投入學校生活」。

移居台灣兩年，Joanne形容一家人都很開心，「孩子在台灣上學，相比在香港多了更多時間發掘自己的興趣，有更多時間與家人及鄰居孩子相處。因為台灣較香港大，而且多山林，可讓孩子有更多機會接觸大自然，這兩年，我經常看見孩子流露天真和燦爛的笑容」。

■小貼士

入讀中小學須有居留證

(1) 台灣教育局規定，所有中小學必須要有居留證才可申請入讀。如果小孩和父母都有居留證，但父母選擇回港工作或居住，只要孩子在台灣有監護人照顧，同樣符合入學資格。

(2) 台灣政府為學童提供12年免費教育（幼稚園至國中），學生只需每學期繳付2000至3000新台幣的書簿雜費；私立學校學費每學期由十多萬至四五十萬新台幣不等。

(3) 台灣小學課堂有「正常班」，即中、英、數、社會、自然、藝術、音樂等，科目跟香港差不多；另一種「才能班」是集中培養孩子專門才能，如音樂班、體育班、美術班、舞蹈班等。才能班乃受政府資助，需要考試才能入讀，於正常上課時間小班教學，學校會安排專門師資，重點培訓學生專門技能。

(4) 台灣各縣市的教育局都有該區學校資訊，市面親子雜誌也提供詳盡的學校資訊。以下提供一個鏈結給大家參考﹕school.parenting.com.tw/schools/search

資料提供：fb群組「香港人移民台灣路」版主及太陽花顧問創辦人Joanne

[Happy PaMa 教得樂 第267期]

上 / 下一篇新聞

乾炒牛河 廚師「考牌作」
乾炒牛河 廚師「考牌作」
牛河靈魂：舊米炮製河粉更煙韌
牛河靈魂：舊米炮製河粉更煙韌
易學難精：名廚常練習 炒牛河一眼關七
易學難精：名廚常練習 炒牛河一眼關七
真菌專家鄧銘澤 做人如菇 地球有救
真菌專家鄧銘澤 做人如菇 地球有救
後記：現實中的喪屍——真菌感染螞蟻
後記：現實中的喪屍——真菌感染螞蟻
搞清面漬或底色 美白由「齒」起
搞清面漬或底色 美白由「齒」起
知多啲：咖啡濃茶慢慢「嗒」易招漬
知多啲：咖啡濃茶慢慢「嗒」易招漬
針對變色原因 對症下藥
針對變色原因 對症下藥
離港升學：學習生動有趣 宿舍生活有規律 大馬留學「堅讀堅玩」
離港升學：學習生動有趣 宿舍生活有規律 大馬留學「堅讀堅玩」
離港升學：高中生解難力較佳 易適應留學生活
離港升學：高中生解難力較佳 易適應留學生活
本周FOCUS．採訪手記：快樂津幼上快樂直私？此路不通
本周FOCUS．採訪手記：快樂津幼上快樂直私？此路不通
活動推介：在鄰家公園學環保
活動推介：在鄰家公園學環保
活動推介：體驗爸媽兒時玩意
活動推介：體驗爸媽兒時玩意
重要日子提提你
重要日子提提你
索取Happy PaMa教得樂禮品
索取Happy PaMa教得樂禮品
樂園盛會：Duffy與好友首聚會 粉絲悉心扮靚打卡
樂園盛會：Duffy與好友首聚會 粉絲悉心扮靚打卡
文化園地：生命教育 唔止珍惜生命咁簡單
文化園地：生命教育 唔止珍惜生命咁簡單
童繪遊樂場：迎戰「現場複賽」4要點
童繪遊樂場：迎戰「現場複賽」4要點
家家有禮：癲噹為香港單車隊打氣
家家有禮：癲噹為香港單車隊打氣
emoji樂園 狗狗挑戰迷宮
emoji樂園 狗狗挑戰迷宮
問專家：孩子焦慮 不想上學 父母陪伴 增安全感
問專家：孩子焦慮 不想上學 父母陪伴 增安全感
升學攻略：幼稚園及小學篇
升學攻略：幼稚園及小學篇
笑着去愛：家長的請假文化
笑着去愛：家長的請假文化
特教樂與路：你的安排≠我的選擇
特教樂與路：你的安排≠我的選擇
媽媽維特：我真正的第一個孩子
媽媽維特：我真正的第一個孩子
民房四寶：事奉不容易 來了就別走
民房四寶：事奉不容易 來了就別走
華德物語：為子女着想 反成壓迫
華德物語：為子女着想 反成壓迫
自在講媽：你比我優秀
自在講媽：你比我優秀
童途有「理」：自閉兒 體能發展多挑戰
童途有「理」：自閉兒 體能發展多挑戰
家庭有教：4招拆除婚姻「炸彈」
家庭有教：4招拆除婚姻「炸彈」
辣媽CEO：女兒拍幾個月拖就要結婚？
辣媽CEO：女兒拍幾個月拖就要結婚？
論盡教育：教育唔係有錢就掂
論盡教育：教育唔係有錢就掂
蘭花是君子？其實詭計多
蘭花是君子？其實詭計多
知多啲：蘭花有幾多片花瓣？
知多啲：蘭花有幾多片花瓣？
知多啲：二十四節氣分類教賞蘭
知多啲：二十四節氣分類教賞蘭