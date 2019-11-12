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Happy PaMa 教得樂 第267期

Happy Pa Ma

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離港升學：學習生動有趣 宿舍生活有規律 大馬留學「堅讀堅玩」

【明報專訊】香港社會陰霾密佈，移民、送子女出外升學，又再成為親子界的熱話。除了傳統的歐美澳紐，鄰近的亞洲地區，例如台灣、馬來西亞等，近年也愈來愈受家長青睞。究竟這些地方有何學習優勢？升學前景又如何？今期《HappyPaMa教得樂》找來兩個家庭現身說法，看看他們怎樣為孩子籌謀。

文：沈雅詩、顏燕雯

今年9月，Queenie正式把14歲女兒慈慈和12歲兒子Rico送到馬來西亞吉隆坡讀書，展開新的學習生活，「今年初做這個決定時，香港還未這麼亂，現在看來，幸好送走了他們」。說來有趣，Queenie和丈夫都曾經留學英國，但他們沒有選擇英國，反而把孩子送到大馬去，「英國路途太遙遠了，馬來西亞只不過坐4小時飛機，萬一小朋友不適應、有什麼事，我們也可以立刻飛過去」。

入讀國際學校 可銜接英國大學

既然放心不下，又何苦要「骨肉分離」？Queenie不諱言，全因擔心兒子的前途，「因為估計Rico不會入到英中，我和丈夫都認為，就算讀書成績不好，也希望他有一個英語語境，我不用他很『叻』，但至少可以應付到聽和講」。至於女兒，Queenie稱她讀書沒問題，只是為免她「呷醋」，才一併把她送走。

想孩子英語好，何不考慮新加坡呢？Queenie解釋，一切屬無心插柳，「因為兩姊弟最近兩年暑假，都有去過這間學校舉辦的Summer Camp，感覺蠻不錯，所以當決定要去外國讀書時，就第一時間考慮這間學校了」。

香港人去大馬讀書，一般會選讀國際學校，學費較香港便宜一點，也不用買債券、付資本建設費等。慈慈和Rico入讀的Epsom College in Malaysia，是由英國老牌名校Epsom College在馬來西亞所開立，採用英國課程，亦可作「踏腳石」將來銜接英國大學，加上要寄宿，兩人的食宿學費每年合共53萬港元，對於只是打工一族的Queenie來說，絕不輕鬆。

依學生能力調適課程

幸而開學兩個多月，小姊弟也表示享受當地的校園生活，令爸媽放下心頭大石。現在念Year 7的Rico透露，很高興學校會因應學生的能力調適課程，「我英文比較弱，所以老師有額外替我補習英文，也不用我讀全科。現在我暫時只讀英文、普通話、數學、科學、電腦科學、音樂、美術、體育和舞台戲劇，又調低了我部分科目的及格分數，使我不用太吃力」。

作為香港留學生，他指言語是最大阻礙，因為該校很少華人，大家以英語交談為主，「但其實只要我肯鼓起勇氣去講，儘管文法有很多錯漏，但大家都不介意，也猜到我想說什麼的，一起學習、一起玩，是沒有問題」。

課外活動多樣 放學開心玩

不過，別以為在大馬讀書很輕鬆，兩姊弟異口同聲說要求甚至比香港更高，慈慈笑言：「我會形容這兒是『堅讀堅玩』，課程是深的，但老師不是要你背，而是着重理解，他們比香港老師更有熱誠，很歡迎學生發問。至於課外活動，你說得出的這兒也有，每天放學後大伙兒就開心玩，之後回宿舍洗澡、做功課、吃晚飯、睡覺，生活很有規律。」

連自認懶洋洋的Rico也說：「從前我在香港，每天等到『頸長』也未放學，但現在馬來西亞，覺得時間過得很快，眨眼又放學了，我估，真的是開心的時間過得特別快！」

[Happy PaMa 教得樂 第267期]

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