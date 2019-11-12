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搞清面漬或底色 美白由「齒」起

【明報專訊】人人都想擁有潔白牙齒，笑得燦爛又自在。可是，儘管每天早晚刷牙、不吸煙、少喝咖啡濃茶，牙齒還是黃黃灰灰。坊間有不少美白牙齒產品，如美白牙膏、美白牙粉、美白牙貼、藍光漂牙、家居漂牙、瓷貼片等，效果有何不同？選擇美白產品或方法前，牙醫提醒先要弄清楚牙齒不白或變色的原因，是屬於「面漬」還是「底色」，對症下藥選擇合適方法才有效。

基因決定色澤 後天因素變黃變灰

何解有些人的牙齒較白，有些人較黃？註冊牙科醫生吳子傑指出，牙齒顏色原則上由基因決定，但後天因素如飲食、清潔口腔習慣、牙齒健康狀况等，亦會影響牙齒色澤。他強調：「鍾情咖啡、濃茶、紅酒、羅宋湯，或咖喱、叻沙等深色飲料及食物，而又沒好好清潔口腔，這些色素會積聚在牙齒表面。」另外，平日刷牙不徹底，牙齒表層會出現牙菌膜，長時間不處理，形成帶橙或綠的牙漬。以上都屬外在因素，在牙齒表面形成污漬，即所謂「面漬」。

牙齒顏色也可能跟牙齒內部有關，即所謂「底色」。例如年紀漸長，牙齒也會逐漸變黃。吳子傑解釋：「牙齒外層琺瑯質呈透明，內層象牙質呈淺黃，而隨年紀增長，象牙質會逐漸變厚，令牙齒看來黃了。」牙齒內部變色，亦可能因年幼時曾服食抗生素「四環素」，影響成長中的恒齒，呈灰藍或啡黃色。此外，蛀牙或撞傷牙齒，瘀血積聚，組織壞死，一段時間後牙齒有可能變灰黑色，往後亦難以回復正常。

先根治口腔疾病 免傷牙周組織

美白牙齒方法眾多，部分產品可於個人護理用品店購買，例如美白牙膏、美白牙貼、美白牙粉、家居漂牙（牙托）；有些則是必須在診所由註冊牙醫施行的美白牙齒療程，如藍光漂牙、瓷貼片修復技術等。若因面漬令牙齒變黃，大部分可透過洗牙、漂牙等方法改善；若是底色問題所致，漂牙效果則未必理想（象牙質增厚令牙齒變黃例外），可選瓷貼片修復技術或戴牙套。

吳子傑提醒，「若有蛀牙、牙周病或其他口腔疾病，應先根治再接受美白，以免損害牙齒、牙周組織等。」一般人未必察覺牙齒及口腔問題，使用坊間的美白牙齒產品前，宜先往牙科診所檢查牙齒及諮詢牙醫意見，胡亂使用或會出現反效果。2014年香港大學民意研究計劃曾訪問233名牙醫，62%人表示有病人自行使用美白牙膏或美白牙齒產品後，出現牙齒敏感、琺瑯質受損等問題。

家用美白產品 大多除面漬

●美白牙貼

美白牙貼通常利用低濃度漂白劑（如過氧化氫Hydrogen peroxide）或其他氧化物，淡化牙齒色素和色斑。在上下兩排牙齒各貼一片，每天貼上一定時間，連續使用約兩星期。

●家居漂牙

低濃度漂白劑漂牙套裝，可於個人護理店購買。另一種含較高濃度的漂白劑漂牙套裝，須由牙醫根據牙齒形狀訂製牙托，之後才可自行在家做漂牙療程。兩種漂牙套裝的使用方式相同，將漂白劑注入牙托內，每天戴上一定時間，連續使用兩星期至一個月。

●美白牙膏

一般美白牙膏含二氧化鈦（Titanium dioxide）、水合二氧化硅（Hydrated silica）等研磨劑，去除牙面污漬，刷牙時不宜過度用力，以免損害牙齒。衛生署資料指，長期使用這類牙膏，會否對牙齒帶來影響仍是未知之數。另外，有美白牙膏亦加入過氧化氫成分來淡化牙齒色素。如果是牙齒「底色」出問題，使用美白牙膏未必有太大幫助。

●美白潔齒粉

潔齒粉以顆粒成分作為研磨劑，利用摩擦力去除牙齒表面色素。長時間使用或者刷牙用力過度，有可能會磨蝕牙面，令象牙質外露，使牙齒變得敏感。

牙醫施行療程 改善底色問題

●藍光漂牙

接受療程前須先由牙醫檢查，證實牙齒健康才可接受。牙醫先以軟膠遮蓋牙肉作保護，再以濃度較高的漂白劑氧化碳醯二胺（Carbamide Peroxide）塗抹在牙齒表面，用藍光近距離照射牙齒，以氧化還原催化作用來淡化色素。療程約1小時，過程中牙齒會出現痠麻感，漂白後短暫時間或出現牙齒敏感，可塗上抗敏藥及使用抗敏感牙膏。由於漂白劑濃度比家居漂牙高，美白效果相對顯著，每個療程的效果可維持1至2年。

●牙套

如牙齒嚴重蛀蝕、斷裂，有可能需要杜牙根，牙醫會取走牙齒內的神經線及血管，因此牙齒會漸變灰黑色。杜牙根後數年，牙齒或因牙質變脆弱而出現裂痕，香港牙醫學會建議曾杜牙根的牙齒，鑲配牙套以加強保護，減少斷裂風險。套上牙套後，可以改善牙齒外觀及顏色，耐用度達數年之久。

●瓷貼片

如因服食四環素、撞傷牙齒至組織壞死而令牙齒變色，漂牙未必有效，可選擇瓷貼片修復技術。牙醫會先磨走部分牙齒，然後用黏合劑把薄薄的瓷貼片黏合在牙齒上，令牙齒潔白之餘亦能修復牙縫，令牙齒更整齊。瓷貼片僅厚約0.8至1毫米，硬度高，上顎一般貼8片，下顎貼6至8片，耐用度約8至15年。

文： 李佩雯

編輯/梁小玲

美術/謝偉豪

電郵/feature@mingpao.com

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