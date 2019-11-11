治療方案：機械臂微創 減失禁陽痿風險

面對不同期數的前列腺癌，治療方案有所不同。早期前列腺癌，指腫瘤仍未擴散至附近組織，一般會建議用手術清除腫瘤，增加根治機會。很多病人或會擔心切除手術引致後遺症，如失禁和陽痿，其實現時可借助不同醫療科技，減少對病人術後的影響。

靈活準確減傷及神經 加快復元

以陳先生為例，他接受了機械臂微創根治性前列腺切除手術，外科醫生坐在控制台前操控機械臂，透個幾個小切口做微創手術。機械裝置可將影像放大10倍，讓醫生看得更清楚；機械臂可靈活操控且準確度高，能減少傷及其他神經線，減低術後疼痛、失血和復元時間。至於副作用，由於手術始終較複雜，部分病人會持續尿失禁數個月，或出現勃起功能障礙。但如果手術理想，尿失禁只會持續約兩星期。愈早發現和切除腫瘤，愈能減少對術後勃起功能的影響，病人可維持原先的生活水平和性生活。

此外，病人亦可選擇放射治療（俗稱電療），適合早期及中期前列腺癌。電療過程像照X光，每次需時約20至30分鐘，病人需接受一星期兩次、為期約7.5星期的療程。不過，由於直腸貼近前列腺，會受到較高劑量的輻射，日後或會出現輕微流血或潰瘍。

電療需時長 輻射或傷直腸

無論選擇哪一種治療方案，最重要是「病向淺中醫」，及早發現前列腺癌並積極治療，提升存活率和根治率。預防方面，男士平日應避免進食過量含動物蛋白質及脂肪的食物，一旦出現下尿道病徵，如尿頻、小便困難、小便或精液帶血等，盡快求醫。