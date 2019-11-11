醫言有理：病毒入侵 全身淋巴結脹大

受「急性愛潑斯坦-巴爾病毒」感染

「傳染性單核細胞增多症」的特徵是「急性淋巴細胞增生」（Acute lymphoproliferation），淋巴結及脾臟脹大，血液見大量異常B淋巴細胞；病因大多是「愛潑斯坦-巴爾病毒」感染，其他還有「巨細胞病毒」（Cytomegalovirus）、「弓形蟲」（Toxoplasma）及「愛滋病病毒」（Human immunodeficiency virus）。

「傳染性單核細胞增多症」患者多是年輕人，病徵包括發燒、喉痛及易倦；全身淋巴結腫大，尤其後頸部的淋巴結，其他徵狀還有脾臟脹大及上顎出現血瘀點。個別病者或出皮疹，尤其在服用抗生素「阿莫西林」（Amoxycillin）或「氨芐青黴素」（Ampicillin）之後。「傳染性單核細胞增多症」患者血液見淋巴細胞增生，部分屬「非典型淋巴細胞」；肝功能檢查或見「轉氨酶」（Transaminases）水平上升的現象，代表有肝炎。

「嗜異性抗體」（Heterophile antibodies）乃對超過2種不同「抗原」出現反應的抗體。「愛潑斯坦-巴爾病毒」感染令淋巴細胞表面出現有異於病毒的新抗原，病者免疫系統針對新抗原產生抗體，新抗體可與多種動物的血球產生吸附作用，屬「嗜異性抗體」一種。用Monospot test探測此抗體，有助確診「傳染性單核細胞增多症」；但若直接檢測各種病毒抗體或病毒基因，則更準確。

靠自然康復 藥物作用不大

治療「愛潑斯坦-巴爾病毒」感染，主要是支援性治療，一般自然康復；治療發燒，咽喉不適和不適，可服用退燒止痛藥「撲熱息痛」（Paracetamol）或「非類固醇消炎藥物」（Non-steroidal anti-inflammatory drugs），抗病毒藥物及類固醇的作用不大。足夠水分及營養同樣重要，並需要充足休息，病發後至少3星期避免劇烈活動。

文：梁憲孫（血液及血液腫瘤科專科醫生）