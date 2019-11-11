陪伴孩子 齊擺脫無力感籠罩 聆聽接納真實感覺

這份無助感，近來一直籠罩着我們這個都市。無論是青春期的孩子或成年人，實在非常困難，有很多恐懼和不安。

面對前所未有的社會危機，感到無奈、無力、無助，是正常心理反應。我選擇陪伴，聆聽和接納她們真實的感覺。

柔柔是個剛剛升上中學的12歲女孩，較同齡孩子成熟。面對這次社會運動，柔柔感到十分沮喪。她沒有上街，也沒有參與任何示威活動，只是在網絡、報紙、電視上看到新聞片段，在日常生活中經歷這個城市的變化。她的心中有很多疑問：

「為什麼會有孩子中了催淚彈？」

「為什麼有伯伯被打到頭破血流？」

「為什麼學校禁止戴口罩？」

「為什麼警察跟市民對駡？」

「為什麼有人犯錯而不道歉？」

「為什麼香港已經變得不再安全？」

女兒哭訴不解城市變化

柔柔一面說，一面流淚。坐在她身旁的媽媽也在流淚，說：「不單是她，看到香港變成這樣，我也感到很無助；看到她這樣低落，我也很心痛。我實在不懂得怎樣給她答案，不知道怎樣去疏導她的情緒。因為現時眼見的事物已遠遠超過我們的道德標準。」

早在孩子念幼稚園和小學時，我們已經將最重要的做人道理和道德教育教了孩子。相比起成年人，孩子的智慧當然仍有「缺陷」，但他們的道德倫理有時會比那些有「人生經驗」的成年人更高。又或者說，就是那份赤子心和善良令他們更有道德。

最近在香港電台收聽李怡的《一分鐘閱讀》，節錄了意大利詩人但丁的一句話：「道德常常能填補智慧的缺陷，而智慧卻永遠填補不了道德的缺陷。」令我的思緒沉澱了好一會兒。我日常的工作大部分時間是見孩子和年輕人，我喜歡跟孩子傾談，因為孩子的「道德」與「智慧」往往會令我們這些習慣隨波逐流生活的成年人覺醒過來。

「習得無助感」 引發輕生風險

但丁的話：「智慧卻永遠填補不了道德的缺陷。」即是無論人的智慧怎樣增長，也不能補救道德的不足。再說淺白一點，一個人如果沒有道德，無論讀怎麼多書，有多麼人生經驗，居什麼高位，亦可能只會淪為一個道德敗壞的人。我認為一個人只要稍有良知，即使面對什麼壓力或衝擊，也不會觸及人性的道德底線。不過經過這幾個月，見過不少身心受創的人講述他們慘痛的經歷之後，也改變了我的想法。

「習得無助感」（Learned Helplessness）是美國著名心理學家馬汀．塞利格曼（Martin Seligman）的經典理論。他透過一個科學實驗去證明，當實驗中的狗隻無論怎樣逃避也無法避開電擊時，最終就只會放棄、被動地接受不能控制的結果。同樣地，如果一個人無論怎樣努力嘗試，都未能改變現狀，仍舊遇到挫敗，他們只會學習到 「無論怎樣也無法改變」這個信念，最終就只有完全放棄，掉入徹底無助的抑鬱，甚至放棄生命。

這份無助感，近來一直籠罩着我們這個都市。柔柔和媽媽也感到十分無力。對於剛剛進入青春期的孩子，要他們面對這樣殘酷的現實，實在非常困難。即使是成年人，在這個動盪的時代，心中也有很多恐懼和不安，何况是孩子。面對這個情况，我選擇陪伴，聆聽和接納她們真實的感覺。

「話畀自己聽唔OK都可以」

雖然柔柔暫時看不到出路，走不出心情，但在她道出擔心和疑惑後，心情稍稍平靜下來。媽媽沒說什麼，只是輕輕搭着柔柔，耐心聆聽着。然後媽媽問我：「我真的感到好無力，我可以怎樣做。」

我說：「其實話畀自己聽唔OK都係可以嘅！」聽罷，這位媽媽繃緊的身體立時放軟了，淚又再流。

文：陳穎儀（臨牀心理學家）

編輯：王俊杰

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