知多啲：針灸+訓練 改善吞嚥功能

宜專心進食 家人勿催促

適當的吞嚥功能鍛煉，內容包括唇、舌、咀嚼肌肉、咽喉運動及神經刺激，可改善吞嚥能力。按照吞嚥能力評估結果，視乎吞嚥障礙嚴重程度，由言語治療師、物理治療師、職業治療師等跨專業合作，作主動或被動訓練。香港大學教育學院吞嚥研究所在2017年推出了名為「食多D．講多D」的手機流動應用程式，內容包括簡單的吞嚥問卷評估、吞嚥功能訓練影片等，可供參考。

要減少「濁親」，進食時宜專心，勿一邊用餐一邊看電視或說話。用餐時宜細嚼慢嚥，勿用水、湯勉強把食物冲進食道，不要着急，家人亦不應在旁催促。吞嚥時將下巴往內縮，維持低頭吞嚥的姿勢，有助順利將食物吞下。食物質地需要因應長者的吞嚥能力調製，大原則是要軟身，大小適中，有一定黏稠度和味道。如果長者常在飲水或喝湯時嗆到，可加入凝固粉以增加液體黏稠度，幫助吞嚥。

■建議食療

食療可作為改善體質的輔助治療，同樣需要對證施治。如果長者因為肌肉乏力或不協調，導致吞嚥乏力，需把一口食物分多次吞下，或感覺喉中如有物阻塞吞嚥者，可用「北芪黨參陳皮瘦肉湯」補氣行氣。如果因為口乾喉涸、津液不足，導致難以把食物吞下者，可用「沙參玉竹百合雪耳湯」養陰生津。

■吞嚥乏力者：北芪黨參陳皮瘦肉湯

材料：黃芪30克、黨參30克、茯苓15克、陳皮9克、清半夏10克、瘦肉適量

製法：將瘦肉洗淨、切開、汆水，其餘材料洗淨。所有材料放入鍋中加水，先用大火煮沸，再轉小火煮2小時，調味後即可

功效：補氣行氣

■口乾喉涸者：沙參玉竹百合雪耳湯

材料：北沙參20克、玉竹15克、百合12克、枸杞子12克、雪耳30克

製法：材料洗淨，雪耳去蒂撕成小塊。將所有材料放入鍋中加水，先用大火煮沸，再轉小火煮1.5小時

功效：養陰生津

備註：如長者喝湯時容易嗆咳，可用匙羹輔助，慢慢吞嚥，避免吸啜。吞嚥障礙較嚴重者可加入凝固粉輔助