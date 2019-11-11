醫食因緣：吞嚥障礙 進食成苦差 補氣按穴 預防嗆喉

如長者經常「濁親」，有可能是吞嚥障礙，中醫診斷為「噎膈」。吞嚥障礙不僅影響飲食和社交，也會增加哽咽窒息、患上吸入性肺炎的風險。早期吞嚥障礙可通過補益正氣，配合針灸、穴位按摩、功能鍛煉等改善，為豐盛人生加分。

看似輕而易舉的吞嚥動作，過程其實絕不簡單，需要不同肌肉互相協調配合，牽涉面部、口腔、舌頭、咽喉和食道。過程中的任何一個環節發生異常，便會出現吞嚥障礙。隨年齡增長，口腔、咽喉功能退化，咀嚼、吞嚥能力下降，對食物味道和質感亦會變得遲鈍。當衰退到一定程度，吞嚥功能出現明顯影響，這些患者常會把食物含在口中，縱使不斷咬動食物，仍未能成功啟動吞嚥反射，或者是吞嚥動作緩慢，每口食物需分多次嚥下。患者在進餐後往往仍有很多食物殘留在口腔內、舌頭上，或經常流口水，更甚者在進餐中常常嗆咳，尤其是在飲水、喝湯時。

久而久之，這對長者的消化、吸收帶來嚴重影響，導致拒食、營養不良、消瘦、抑鬱，加速衰老，更會帶來肺炎、多痰、哽咽、窒息等問題。如果長者曾中風，罹患像柏金遜症或認知障礙等，會影響神經肌肉系統的疾病，出現吞嚥障礙的風險大增。

長者噎膈 多與脾腎氣虛有關

中醫認為吞嚥障礙屬於「噎膈」的範疇，噎指噎塞，吞嚥之時梗噎不順；膈指格拒，指飲食不下，或食入即吐。與老年人相關的噎膈原因，多屬虛證，尤其是脾氣虛和腎氣虛，導致飲食無以受納運化。

中醫辨證主要根據患者具體表現。針對吞嚥動作乏力者，多從氣虛考慮；針對吞嚥動作不順、不協調者，多從氣滯考慮；針對吞嚥反射遲緩者，多從腎虛考慮；針對吞嚥動作艱澀不暢、口咽乾燥者，多從津虧考慮；針對有形之物（如腫瘤）阻礙吞嚥者，多從痰濁、血瘀考慮。

吞嚥不順暢 可服行氣藥

要改善長者吞嚥功能，多以補法扶正，補益脾腎，增強吞嚥動力和對食物感知。補脾方面常用藥有黃芪、黨參、白朮；補腎方面常用藥有熟地黃、枸杞子、杜仲、制附子、肉桂等。如有吞嚥動作不順暢者，可配合行氣藥，和胃降逆，如半夏、厚樸、陳皮等。經常口乾喉涸的長者，因津液不足而妨礙吞嚥，中藥治療主要是生津利咽，可用沙參、玉竹、石斛等。臨牀研究發現，中藥複方「半夏厚樸湯」對改善患認知障礙症長者的吞嚥功能，減少吸入性肺炎的風險，以及降低與吸入性肺炎相關的死亡率有明顯幫助。

文：邱宇鋒（註冊中醫）