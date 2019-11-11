道謝、道愛、道歉、道別 最後時光 四道不留憾

疾病到了晚期，甚至死亡來臨之時，才告知病人，這做法絕對不理想。及早知道病情，病人能有更多時間準備，去道謝、道愛、道歉、道別；做好終點人生的準備，是相對幸福及無憾。

「死亡好像是一扇門，一扇關着的門。生命是一條很長的路途，到了這個門口，最後一步，只能獨自走下去。你可以陪伴病人走到最後一程，但卻無法跟隨。他們如何跨越最後一步，而門後又是什麼呢？這一步，對我來說是一個謎，我們無從得知。但生命本身就是一個奇蹟，死亡有一種神秘感，是生命最後一個秘密，有一天，我也會解開這個謎。」

這是《看見生命的火花》作者陳伊敏，在書中的一段話。我極力推薦這本書，而這段話，作為一個醫生我更特別認同。死亡真是一個謎。死亡猶如一扇門；踏進了，門便會緊緊關閉，從來沒有人再回來告訴我們內裏的風景為何。我們也無法掌握何時會踏進這道門。縱使有多不願意，但是人一經被召喚踏進這死亡之門，我們亦只能眼巴巴的看着他離去；生命從此中斷、不再回來。

踏入死門關 未留一句話

目送病人離去，看着生命一點一滴流逝，有些病人卻連自己病情嚴重也不知，沒有留下一句話；當然是沒有道別、道愛，就這樣便走了。每想及此，心中確實難受。當上老人專科醫生後，每天面對病人最終要踏上死亡之門的情况愈來愈多。

老年醫學聚焦醫治老人疾病，雖然能改善長者身體狀况，甚至把生命延長了不少，但老年人因身體機能退化，患上慢性或嚴重疾病是無可避免。據統計，九成耆老者至少罹患一種疾病。台灣更有統計，依當地人平均壽命和疾病形態等變數推估，一生中需接受長期照護的時間為7.3年；換言之，因失能、罹病以致生活不能自理，需要仰賴他人照護的時間平均達7年以上。在香港，老人健康及護理需要亦大致相同。

晚年病纏身 活在憂慮中

當生活再不能自理、凡事要他人協助、身體不適、患上各種慢性疾病、時常與藥物為伍、經常進出醫院，以上種種都會使年老者承受巨大壓力及挫折。尤其知道自己的病是「冇得醫」，如癌症、認知障礙症、心臟衰竭、腎衰竭等，他們都會感到極度不安，對死亡憂慮更為加深。壽命雖然是延長了，但是在漫長的疾病歲月中，很多長者都處於憂慮之中。

我常常覺得，人沒有可能不死，但若能做好終點人生的準備，是相對幸福及無憾。回顧一生，對所經歷過的一切有所統整，能肯定自己的價值、滿足於自己的成就、化解恩怨情仇、放下遺憾、珍惜仍在身邊的人，向他們一一道謝、道別、道愛甚至道歉。這就是所謂「四道人生」。能夠做到以上者，都能無憾無悔、感恩滿懷地離去。

向病人隱瞞病情非良策

不過在現實中，有很多病人到了疾病晚期甚至死亡來臨之時，才得知自己患上了不治之症。這可能是因為香港社會普遍忌諱死亡，家屬不大願意將真實病情告知長者。而醫學研究發現，醫護人員亦是在患者疾病晚期，才將死亡的可能告知病人。其實這是絕對不理想。有關臨終照顧的研究亦發現：若末期患者能及早知道病情，他和家人都能有更多時間去準備。作好臨終準備的病人，在辭世時較為坦然及安詳。病人有遺囑要處理、有未完成的心願、有想見的人、有想說的話……臨終準備絕對不是臨終那一刻才做，應該趁長者意識清楚時就開始做，盡早處理好有關生命的事宜。

文：梁萬福

編輯：王翠麗

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