知多啲：因習慣麻木≠因抑鬱麻木

多伴無助感 心情低落消極

「每個星期六、日都有示威、放催淚彈，已經有一個慣性。正如食飯時間多人要排隊，已變成一個習慣，所以不會驚訝要排隊。」這個慣性令人有一個心理準備，預料到會有這些情况，或是早已看過畫面片段，甚或曾親身經歷，所以受驚程度會減低。而慣性不是一種逃避的情緒，它只是對特定可以預知的情景有相應的情緒反應，這情緒反應會隨着經歷愈多而慢慢遞減。趙思雅又舉例：「在美國發生不少槍戰，所以都慣了。香港以前開一下槍都很得人驚，現在習慣了開槍、放催淚彈……」慣性對於認知層面可能會有轉變，如價值觀、對安全的信念。

陳國齡補充，社交媒體現時常談及的麻木狀態，多伴隨無奈及無助感，有別精神病學的麻木狀態，「抑鬱症的麻木徵狀是情緒層面，現時坊間大眾說的麻木，屬於認知及思維層面」。她指出，坊間常談的麻木狀態類近習得性無助（Learned Helplessness），即重複經歷壓力事故後，漸漸認為無能力改變情况，唯有接受，「例如放第一顆催淚彈時，會覺得好大件事。但當放多10顆、100顆、500顆催淚彈時，可能已經漸漸覺得不太大件事」。

陳國齡說，認知上的麻木及無助感影響情緒，令人心情低落，「在認知行為治療中，我們相信情緒、思想認知及行為互為影響。當你有負面思想時，情緒容易低落，行動也會變得消極，生活可能失去規律，個人反應不及以往的好」。

研究：一成人不能適應致情緒病

在認知上，變得麻木與巨壓有關。陳國齡指出，現時港人處於急性但持久的壓力（Acute on Chronic Stress），既要經歷曠日持久的反修例運動，亦要面對每逢周末示威不時出現的突發事件，壓力巨大。她表示，這類壓力令人有感不可預計未來去向，容易出現抑鬱情緒，「面對如此大的壓力，焦慮症或抑鬱症患者都會出現較大的情緒反應」。

精神科專科醫生曾繁光表示，綜合外國及相關研究，當人經歷創傷事故後的4至6個月，大多會漸漸適應，恢復正常生活；但有一成多人事後仍不能適應，繼而患上焦慮症、抑鬱症或創傷後壓力症。他指出，高危群組包括長者、年幼人士、家族中有情緒病史的人士等，「（以是次反修例事件來說），我預計聖誕節前後或農曆新年期間，會有較多人出現精神疾病徵狀，需要求助」。