追討濫收水電費敗訴 齡姐：想取回公道

花精神時間 被迫放棄權益

與齡姐做電話訪問，感覺她是性情中人，談起近期示威運動中有年輕人被打，她感觸得哽咽，一時說不出話來。她謂今次入稟是想取回一個公道，會考慮再上訴，「雖然只是為了追返二千幾元水電費，卻要擺咁多精神時間、心力物力，但我想取回公道。一般小市民手停口停，寧願息事寧人，其實是逼人放棄合理權益」。

她是一名醫務助理，2015年7月搬入深水埗劏房時月薪1.1萬元，此房子一伙劏三戶。她和女兒所住的單位約100呎，月租4000元。單位在唐八樓，有廁所無廚房，但就用一張雲石桌子搭成一個灶頭。可幸是唐樓樓底高，可以放置一張高架鐵牀，女兒可以在牀下做功課，可惜一年後就加租到4300元，而業主濫收水費每立方米15元和每度電費1.5元，高於正常的約6元和1.177元。

「點解我們生活如此困苦，還要無理被業主剝削，還要加租，又要被迫被濫收水電？」齡姐苦笑她有想過不如揹起背囊到處紮營，「既然政府都解決不到市民的住屋問題」。好消息是，齡姐兒子現時已畢業開始工作，搬回來和齡姐同住，他們現已擺脫劏房，入住由民間社會地產計劃「好宅」提供的廟街500呎單位，月租8000元，環境雖然不叫好，但總算有個好業主。