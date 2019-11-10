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2019年11月10日星期日
星期日生活
面對死亡，成為生命……——悼梓樂
噩夢成真
安徒行傳：逆權抗爭與政治自我犧牲
周日話題：一哥盧偉聰 縱警走上極權不歸路
什麼人訪問什麼人：麵包與玫瑰——訪周諾恆
圖文城市：untitled 2019
同場加映：罷工作為抗爭手段——借鑑南韓經驗
七情上面：夢警工作坊 日常、樽頸、原型
周日話題：一名記者：「白恤衫，要對得住個膊頭」
chungkin express：亂世讀書——薦Radical Market（上）
在大學教植物學：我從山中來
阿貓阿狗：#53告別
movie chic, movie style：《催眠．裁決》催眠師法力無邊
論語‧電影：時間的列車
家明雜感：重看《半邊人》好戲應有好報
影片簡評：《82年生的金智英》 I
咩世界：第132期 ／紀念
單元連載
星期日文學‧作家將死：射向無垠的文學機器，駱以軍《明朝》與小說未來
資訊戰達人傅景華 中共反修例資訊戰 牆內輿論成愛國教材
另一個胃：藍莓閃電泡芙
一個人的：劏房收納術 用盡上下以小見大
追討濫收水電費敗訴 齡姐：想取回公道
單身觀察：執屋受媽媽影響？
ways of seeing：婆婆與機械人的魔幻時刻
街知巷聞：工廠‧豪宅‧寮屋三家村 油塘到鯉魚門 豈止漁港故事
未來城市：百萬人中煙 遺禍之深待查究
「香港作為現場」的未來學術研究
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影片簡評：《82年生的金智英》 I
【明報專訊】鄭政恆 3.5★
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面對死亡，成為生命……——悼梓樂
噩夢成真
安徒行傳：逆權抗爭與政治自我犧牲
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圖文城市：untitled 2019
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