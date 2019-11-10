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movie chic, movie style：《催眠．裁決》催眠師法力無邊

【明報專訊】催眠是神秘課題，涉及另一重我們無從認知的非意識層面，電影經常加大這題材的戲劇效果，令催眠師看起來法力無邊，令被催眠者無法自拔。不過，這類故事不易拍得好。

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