死訊傳出之後的夜晚，港九多處有悼念集會，燭光閃爍，夜更深時多處又爆發了衝突，催淚彈四射，香港仔都有。連月來催淚彈千千發的射，終於到了昨日，衛生署向市民提出健康衛生指引，包括聞過催淚彈的母親要暫停喂哺母乳。據一項調查估計，香港已經逾百萬人聞過催淚煙，有部分更多達100次，人類對催淚煙的研究本來就不多，香港作為「災難現場」，催淚煙對身心影響如何，有待發掘（未來城市）。

以催淚煙驅散就是要叫你難受，連串的警暴畫面也叫人難過，血與淚卻又反過來激發更大的情感轉化成驅動力，今期安徒分析箇中「情感動員」的運作邏輯；針對警暴和警察濫權，馬傑偉老師關注到社會受集體噩夢纏擾，近日他呼籲收集並舉辦「夢警工作坊」，如果你也發着噩夢，可以電郵ericmakitwai@gmail.com，他幫你走出噩夢的迷霧。至於警隊「一哥」盧偉聰，一周後他便退休了，他會不會也覺得自己發了一場噩夢而慶幸着，終於可以一聲「拜拜」脫身？

噩夢成真，叫人痛心。周同學，再會了，一路好走。

編者話//黎佩芬

美術//Edwin

編輯//王翠麗

sunday@mingpao.com

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao