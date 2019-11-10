面對死亡，成為生命……——悼梓樂

此時此刻，面對死亡，我們懷着無比的悲痛，流着不止的淚，來面對生命，你的，我的，我們的……

生命成為句號（。），遽然而逝，在這一年終止了。墓碑上要刻着1997至2019，這是終結，稱為死亡。死亡是分離，與摯愛親友、同學，還有許多雖不認識你，但卻已跟你的生命連結的手足、香港人……死亡也是絕望，不管在如何黑暗的日子，只要活着，仍有一絲的盼望：盼望黎明來到，光復香港的日子，盼望在「煲底」除下口罩相認的那天……但「句號」，卻殘酷地宣告：這一切都成為不可能……

生命成為問號（？），留下許多的疑問，沒有你的回答，只有沉默。是的，墜下，還有更多，死亡的，不僅是你……6月以來，我們目睹人性的沉淪、制度的崩壞、價值的扭曲……謊言企圖掩飾，暴力想要壓下。但擋不住我們追尋真相的決心，誓要填補無盡的問號，在歷史上終會為那些人烙下「政治加害者」及「暴政」的印記……

黑夜裏看見光

生命成為感嘆號（！），這是悲哀的嘆息，更是憤怒的感嘆！！！那一夜，無盡的黑暗與荒謬，承載着人性的惡，集體的罪；瀰漫的催淚煙、防暴警的封鎖線，政權的紅線網羅，始終遮擋不了當權者的謊言與虛偽。黑夜很黑，人性很惡；然而，在那些為拯救你的生命而付出淚與汗的救護員，還有那位被暴打而血流披面的手足身上，卻依然見到令人讚歎的人性光輝……

生命成為引號（「」），22年的生命，雖然短暫，但你的笑容，你的激情，你的奮鬥，已成為許多人的祝福。22年的生命，述說及見證着家人的愛、同學及朋友的情，香港人的夢，還有上主的恩典……22年的生命，從1997年主權移交開始，瞥見披着「祖國」面具者無法兌現的承諾、為保權力不惜一切的殘暴，一個只顧發大財的城市在沉淪……在2019年的夏天，這一代的年輕人選擇在沉默中爆發，不在沉默中死亡，寧鳴而死，不默而生……

在你的名字之後

生命成為頓號（、）、省略號（……）、冒號（：）及破折號（──），你雖然離開，但你的名字後面，還有許多的香港人的名字，有名的，無名的……代表對這片土地的愛、對這個城市的情；同行兒女，前仆後繼，無怨無悔……未圓之夢、未竟之志、未畢之責，仍然繼續，要以生命來書寫新的篇章……

生命成為逗號（，），是的，你雖然離開，但在永恆的角度，這只是生命的稍頓與暫別。按《聖經》說，信主的人雖然死了，只是睡着。當主耶穌基督再臨的那一天，在主懷裏安息的人都要醒來。那一天，是基督榮耀完全顯現的日子。那一天，眾人都要在祂面前接受審判，在公義的主面前，一切的惡都不能隱藏。是的，在「逗號」之後，當下惡人依然當道，警暴仍然肆虐，暴政還掌權，但別忘記，在「逗號」之後，掌管歷史的主同時在宣告：在等候的日子，謊言、暴力、恐懼絕不會是終結；要抓緊來自上主的應許與盼望，永不止息的愛，不被強權打垮的信心……直至基督掌權的日子。終末的盼望，讓我們更勇敢底面對現在，正如主耶穌說：「那殺人身體但不能滅人靈魂的，不要怕他們」（馬太福音10：28a）。梓樂，在天上的你，一定會為地上的我們打氣的，對嗎？

在憂傷與沉重的當下，讓《聖經》的話帶來安慰：「誰能使我們與基督的愛隔絕呢？難道是患難嗎？是困苦嗎？是迫害嗎？是飢餓嗎？是赤身露體嗎？是危險嗎？是刀劍嗎？」使徒保羅的回答是：「我深信，無論是死，是活，是天使，是掌權的，是有權能的 ，是現在的事，是將來的事，是高處的，是深處的，是別的受造之物，都不能使我們與上帝的愛隔絕，這愛是在我們的主基督耶穌裏的。」（《羅馬書》8：35、38-39）

梓樂，縱然面對死亡，但我們的生命依然連結——

那份對這個城市的愛，對善與公義的固執，仍然連繫着我們……

因着對香港當下的沉淪而有的憂傷與痛苦，我們一同分擔……

這些日子以來，共同的記憶，永不會遺忘……

因為黑暗，我們一起盼望，黯到盡處，要看見光……

文//邢福增

圖//吳浚匡

編輯//王翠麗

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