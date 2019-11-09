平民商場受網購打擊 辦婚嫁金都光芒不再 店家堅守求轉型活化

受網購風潮打擊，曾經丁財兩旺的金都，如今「吉舖」處處，近日更飽受社會動盪摧殘，生意沒有最差，只有更差。可是，猶如「MK仔」擁有打不死精神，金都還是憑其看家本領，繼續頑強地屹立於彌敦道上，為準新人服務。

【商場專題系列（2）】

近年綜合型購物商場愈開愈多，它們多以英文命名，裝潢愈趨浮誇，賣的是生活品味，你可以找到國際時裝品牌店舖，或是奪得米芝蓮星星的食肆。可是有些「老香港」味道的商場，還是要回到鬧市平民區，今期的主角就是位於太子的金都商場。

1980年代落成 賣時裝精品

未必人人都知道金都的歷史，但它是婚禮用品勝地卻無人不曉。1980年落成的金都，起初只是一個主要賣精品及日本時裝等的普通商場，蛻變成現在的金都，可追溯到1990年代。

擔任婚禮統籌及司儀工作近20年的「婚禮達人」劉智仁（Tim）說，1970、80年代，香港主要有3條街專做婚禮用品或服務生意，分別是灣仔的喜帖街、九龍塘一段窩打老道及太子的洗衣街。他說：「九龍塘窩打老道一帶的婚紗店提供園林實景的婚紗攝影，專做有錢人生意。洗衣街的地舖都有很多婚紗店，就是比較中下等檔次的。」

1990年代，經濟起飛，百物騰貴，洗衣街不少婚紗店不敵昂貴租金，「想做高檔次的、要舖位多些空間給客人試衫的，就搬去金巴利道，另有很多店家為了留住舊客，都會遷至地點相近的金都，易留住客人」。碰巧當時以婚禮用品店為主的同區商場「鍾意商場」需拆卸，因而又有另一批 「婚店」湧入金都。自此，金都就成為一個平民價位的婚禮用品集中地。

走進金都，商場格局陳舊，婚紗、禮服質素一般，每間店的款式看似大同小異，走廊更有很多活動衫架掛滿減價貨，婚紗、媽咪衫、姊妹裙等等二三百元就有交易。便宜是一個商家招攬客人的手法之一，Tim笑說金都的sales姐姐功力深厚，「例如我sell你租一件婚紗888元，但租兩件加500元，租7件就加3000元，那麼出門口時你就不是888元了」。

服務多元 如本地婚禮統籌雛形

金都店家提供的一站式服務，為客人安排租婚紗、化妝、攝影、花車、司儀等等服務，可稱得上本地婚禮統籌服務的雛形。不過，網上尋找金都的資訊，有關「黑店」的討論總是常出現。Tim笑說：「90年代時我們聽到金都就驚，因為質素未必有保證，我聽過有店家走數，又聽過口碑差的老闆會改店名繼續營業，那時真是金都最光輝又最黑暗的年代。」現在資訊變得透明，Tim也說情况好多了，更笑說希望可以為這個商場平反。

上世紀90年代互聯網未發達，新人的選擇不多，不像現在可以在Instagram、Pinterest等平台，甚至婚紗展中找婚禮靈感，因而很多人都會逛金都，這也是造就金都盛世的原因之一。Tim笑稱還有一個鮮為人知的原因：「一個老闆有多個舖位，店名不同，但賣的東西都一樣。」只因少數店家主導婚禮用品的風格，令人對婚禮潮流產生錯覺。

汰弱留強 危中盼現轉機

互聯網觸發的網購潮流近年不斷打擊零售業，金都亦今非昔比，「吉舖」處處。新人想要便宜的，婚禮雜貨、婚紗、姊妹裙等等可以淘寶；想要獨特的，可以到香港新興網店或外國網站尋找。近年樓價節節上升，新人為了供樓租樓，只能在籌備婚禮上左慳右慳。Tim坦言香港整個婚禮生態都有危機，但是否代表金都的江湖地位不再？「很多中式傳統的婚禮用品、媽咪衫等等還是要在金都找，另外想看現貨的時候，行家都是會來這裏。」他認為未來只會汰弱留強，因此金都可以嘗試轉型以求生，「例如包裝成一個中式婚禮商場，設計師可以做些更modern的中式產品，令人感覺不會太『娘』」。

文：黃嘉希

編輯：王翠麗

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