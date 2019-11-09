陪大富翁用餐 棋盤紙幣放入肚

「香港仔」歎海鮮 「中環」食西餐

大家都知道，玩大富翁時要來回各區地標「買地」，所以這個自助餐的主題，都會依據地區來分類，如中環區這個美食集中地，有燒羊鞍、燒美國肉眼及德國鹹豬手；香港仔有避風塘豉椒花甲、豉椒蟶子及豉油王魷筒等小炒佳餚；還有九龍城區的泰式海南雞飯、銅鑼灣區的日式刺身壽司及深水埗區的即煮粉麵等美食。

至於大富翁造型的食物，就有印上棋子造型的三文魚他他多士或日式玉子燒多士，還有印上大富翁幣值符號的洋葱煙肉焗薯蓉；甜品的賣相就更加維肖為妙，包括有大富翁先生嘜頭的奶黃包、巨型版汽車棋子蛋糕等。翻轉餐紙一看，原來是個大富翁棋盤，令人想即時拿起棋子造型朱古力，和朋友來比併誰可成為「大富翁」呢！

■花月庭×大富翁自助晚餐

供應日期：即日至11月30日

時間：周一至四晚上6:00至10:00，周五、六及公眾假期前夕晚上6:00至11:00（所有日子分為全時段及上下優惠時段

價錢：成人$528起，5至11歲348起（另收加一）

地址：太子道西193號 帝京酒店2樓

查詢：2622 6154