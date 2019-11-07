香味、聲音、觸感、影像帶領

Aesop在新加坡的ION Art藝廊舉辦「感識空間」（Epistēmē）展覽，展出與荷蘭藝術家Bart Hess共同製作的3部前衛人體藝術短片，以戲劇手法表現Aesop最受歡迎的3款滋養護膚產品：香芹籽抗氧化面霜、藍甘菊保濕面膜與澄瑩面部精華素，藉此激活五感六覺，作全方位感官體驗。Aesop創意總監Marsha Meredith表示，Epistēmē展覽的靈感源自古希臘語，「Epistēmē在古希臘語解作知識和理解，展覽以此為題的用意在於，人類通過各種感官獲取知識，而肌膚正是人體與世界交流的界面。Aesop受到這一理念啟發，發揮想像，將藝廊空間改造為感官劇場，透過香味、聲音、材質觸感、雕塑作品和動態影像，展現Aesop產品與肌膚表面接觸的戲劇瞬間。蜿蜒曲折的結構將各個空間隔開，引導參觀者在不同展廳之間穿梭，讓大家發揮想像，慢慢地進入感官世界。」

展現肌膚隱藏的欲望

說起藝術家Bart Hess，不得不提其作品在驚世駭俗與前衛創新之間游走，營造充滿活力的新奇感官體驗。他曾跟不少知名攝影師、時裝設計師和音樂人合作，在美容領域卻是首次創作。「我們選擇藝術家時，總是希望能夠在合作過程中拓展彼此的極限；首先是選擇具有相近思維、價值觀的藝術家，他們大多擁有創新精神，不循規蹈矩。我一直很欣賞Bart的作品，尤其是他在荷蘭Stedelijk博物館展出的Future Bodies展覽，他虛實融合的手法令我們耳目一新，製作出各種令人意想不到的材質，以獨特的方式將其與肌膚結合，展示肌膚表面的特質及其隱藏的欲望，這正跟我們的產品體驗有相通之處。每款產品都能在身體發揮顯著護膚功效，但同時帶來感官享受，轉化為豐富的對話和思想交流。」Marsha Meredith如是說。

除了Epistēmē展覽，Aesop在新加坡烏節路（Orchard Road）的新店是跟建築事務所Snøhetta合作設計，將附近原本是一片肉豆蔻種植園的歷史，在門店設計中呈現，巧妙運用各種材質、色彩和造型，創造出一片上下反轉的樹林，比起一般美容品牌，Aesop更像是生活品牌，Marsha Meredith說：「我們的客人大多會去思考消費在什麼地方，由於我們採用了男女通用的配方，顧客基本上無分性別，有趣的是喜歡Aesop的人大多跟我們一樣渴望持久的關係，而不是one night stand般的短暫關係。」

查詢：Aesop 2544 4489

文：Elly Lai

編輯：梁小玲