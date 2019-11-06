電影收藏：樓上小店辦電影海報展覽

香港很缺乏電影相關產業的發展，Eden說：「外國很流行電影海報館，甚至在日本更有一條街專賣原版電影海報，但香港則沒有這支歌仔唱。」對於他來說，舉辦小型電影海報展覽是一個新嘗試。

吸引外國客捧場

今年5月，Storerooms舉辦了「97% 王家衛電影海報展」，展出14幅未公開的試版電影海報。Eden說：「我並不是王家衛的超級fans，舉辦這個展覽只是機緣巧合。當初有人聯絡我們尋求合作，他沒詳細講，但應該是一名前電影工作從業員。」原來每當王家衛推出一套電影時，就會有至少20款海報版本讓他挑選，但最終版只有一張，其餘的版本就會被藏起，不會流出市面。由於那次電影海報展反應熱烈，給了Eden信心，因此他亦埋頭籌備其他展覽。而剛舉辦完畢的展覽就是「宮崎駿的德間書店最終回」，除了有香港人來捧場外，更吸引外國旅客慕名而來。最近Storerooms正籌備搬遷，旺角原址將在12月中旬結束營業。

文：盧靖賢