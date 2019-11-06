People：設計如人生 把握當下與未來

成都創意設計周將在本周五開幕，其中的「香港館：乘聚散」展覽裏，劉小康展出的「十二肖」是一個為期12年的合作計劃：邀請不同藝術家或設計師以該年生肖為題，創作一系列具中國及亞洲文化特色的藝術品和生活用品，以設計探索文化及說故事——這既是「十二肖」的特色，何嘗不是劉小康多年來藉設計探索人生到底是什麼的答案？

以專業征服新市場

「那時在想設計師可以怎樣呈現中國文化，就定下這題目，每年邀請一個藝術家做雕塑作品，再衍生相關生活產品。」於是牛年有雕塑大師張義創作的大金牛、鼠年有Michael Lau的老鼠筷子座、猴年有汽車設計師羅偉基的「翔猴」等。當中有各種難題與磨合，「有火花才有理解，這是交流時很重要的，而做出來的結果令人很滿意。有些設計師選的質料很珍貴，或當中的工藝需要人手打造，比如薩璨如的『如兔』，用堅硬的大理石演繹免子的流轉與靈動；許誠毅的『毅虎』是中空的，其實都不易做到」。

這趟劉小康將這系列作品帶到另一城市展出，而他同時是展覽策展人之一。這些跨城市的設計展，又能否將香港設計帶入其他市場？「有時當我們談到進入另一個市場時，如果只想着怎樣去遷就市場，那不是進入市場。要打開新市場，重要的是保持自己的特色，檢視自己的特色是否該市場所需。」他笑說：「何不想像這是一種文化反攻，我也常跟台灣朋友說，用我們的專業征服內地。」

說笑過後，他細細解說香港的優勢，「香港本身與國際接軌，注重多元化，我們也有生活品味，而且操作專業，並有監控品質的能力，但在香港這個市場，我們的優勢發揮得不夠盡」。這樣就說到了文創產業的前景，劉小康認為一個有影響力的城市是否具備自己的文化很重要，「高雅之外，生活有關的創意產品同樣是好重要的題目，香港與紐約或東京等其他着重文創產業的城市比較的話，還有很長的路要走」。

最喜歡當下做的作品

花長時間建立城市的文化底蘊——時間與城市也同樣是劉小康設計的關鍵詞，另一件會在「乘聚散」展覽中展出的作品是「A Time to Own 擁有的時空」，正是兩年前劉小康為香港回歸20年設計的一款腕表：表盤原本一圈12小時的數字被重新劃分，以10年為單位，從1997年到2047年覆蓋一圈，將50年的時光顯示在表盤上。

劉小康說做這個設計時有憂戚之感：「20年是怎樣的概念？50年不變中五分二的時間已過去了，要時刻以此提醒自己，我們有好好把握當下嗎？這個時間是別人給我們的，既成事實，無奈也要接受，但50年後是什麼？那要看我們眼前做些什麼，無論如何更要建立香港基礎，發揮優勢。」

着重當下與未來——無怪乎當問劉小康最喜歡自己哪件作品時，他的答案是當下在做的項目：「因為那正是你最全情投入做的一件事呀，過去的當然有感情，但我最喜歡的永遠是正在進行中、生產中的那件作品。」

文：Felix Cheng

編輯/梁小玲

美術/謝偉豪

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