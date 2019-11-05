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Happy PaMa 教得樂 第266期

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論盡教育：牆頭草累死香港教育

【明報專訊】牆頭草是一些沒有主見、脊骨的人，因時勢而左搖右擺，A得勢時就依附A，A失勢時另覓新主B。以為這是政治圈才見的事，原來在香港教育政策上也是如此。

猶記得李國章和羅范椒芬推行通識教育初期，一大批所謂學者，死撐盲撐，無以名之，錫以嘉名——建制學者。由於局長官威，建制學者推波，再加上一批唯官命是從的學校校長（善觀氣色的建制校長），通識教育科就在微弱的反對聲音匆匆上馬。王師奶在本欄文章不下七八篇反對外，尚記得陶傑先生的反對最受關注。

由於通識科列為必修科，是DSE的必考科，無論在師資、擬題、評卷各方面，教育局也作出努力，近年有重大進步，且已達至成熟階段。可是傳來責難通識科的聲音暗湧，先有前特首董伯伯，繼而有一些自以為通天曉的建制議員，以及一些人云亦云的牆頭草，似乎教育局也有棄城傾向。反對不是壞事，可是通識已推行十多年，不反對於草率上馬的當年，而反對於運行成熟的今日，所為何事？而且反對的不是通識科本身，而是反對學生對時事和他們的不同見解。王師奶不得不草根地再說一次：「屙屎唔出賴地硬」。反對無理。小婦人想批評的不是負有任務的建制議員，而是那些當年列舉一大堆學術理據的建制學者，爭先恐後驚死執輸的建制校長們，點解咪晒嘴，學鵪鶉？是你們牆頭草態度累死香港教育。

建制學者推波 校長唯官命是從

最不熟悉歷史的最愛奢談歷史功能，他們以為熟讀中史就能令年輕人愛國，王師奶反對此說，亦都講到口水乾，唔想再講了。如果將歷史斷章取義，不披露全部真相，短暫時期可能有效，但當年輕人對歷史發生探討的興趣，自行發掘因果，他們就會知道今日的一斤成就，當年就曾付出一噸的代價。現在歷史在初中已獨立成科了，很多建制學者、校長都欣然把草頭側向一邊，且等待他年側向另一邊。

從事教育的人有太多牆頭草。王師奶把牆頭草分兩類：一類是有機心的牆頭草，另一類是無腦的牆頭草。1994年左右，教育署準備引入外國盛行的融合教育，邀請一些辦學團體派員到澳洲及美加考察。融合教育原是溫馨的教育理念，但一個良好的教育理念不是每一個地方都適宜的，更不適宜平地一聲雷的拔地而起。事前要有良好的基本設備，例行師資、校舍、交通、師生比例，和其他累積的細節。可是推銷這概念的官員急於領功，而一班建制學者只曬出融合教育的崇高理念，一大堆世界學者的論文作證，而一大群建制校長（盲撐教育局長，博委任之輩）鳴鑼喝道，於是香港在萬事不備的情况下推行融合教育。

教育局官員們，你們的好大喜功累死香港教育；有機心和無腦的校長們，你們在全無師資，樓高7層的校舍（當時無電梯），無特別殘障通道，師生比例不如今日的小班教學下推出融合教育，其他細節也不提了，「盲舂舂」推香港殘障兒童於心理和學習過程於萬劫不復之地。

請摸着良心，有哪位校長敢說你學校的融合教育辦得成功？

文：王師奶

作者簡介：不是普通師奶，家中米缸有幾多斤唔知，但對香港教育界有幾多牛鬼蛇神，有幾多「嗚喱單刀」措施，卻一清二楚。「論盡教育」絕不手軟。wongszelai@yahoo.com.hk

[Happy PaMa 教得樂 第266期]

相關字詞﹕融合教育 中史科 歷史科 通識科 王師奶 名人kol 論盡教育

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