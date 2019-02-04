辣媽CEO：默書零分的小一學生

這位伯娘之所以出頭為侄女抱不平，是因為侄女不但要罰抄，又被老師大聲責罵。侄女稱老師說「100分才是叻，0分是很差」。由於害怕被父母長輩責罰，她在「0」分前加上「10」變成「100」，發帖人說沒有責罵侄女欺騙或造假，因為首要是增加她的信心及接納她。

我很欣賞這位長輩，有耐性願意花時間了解侄女「改分」背後的原因，而不是一味的責罰。我亦欣賞她願意站出來為侄女發聲的關懷和心意；但對她的做法，我有不同的看法。

我之前講過很多次，幼稚園升小一對所有孩子都是一個很難適應、很難跨過的關口。暑假前還是一個邊玩邊上學的幼稚園生，一個月後突然成為一個講規矩，要默書測驗考試的小學生。所以我不厭其煩提醒各位家長父母，選擇一間適合自己子女的學校，比盲目追求入名校更為重要。

揀合適學校 比盲目追求名校更重要

學校有學校的基準和機制，小學生功課繁重，沒有足夠時間休息，是所有小學生都要面對的事實。難聽一點講句：食得鹹魚抵得渴，除非學校掛羊頭賣狗肉，或者家長選校求其是旦，根本不知道學校的教學模式，否則默書考試是預咗，如果應付不來，可能只有選擇轉校。

父母家長當然可以和校方商討，有沒有更好的解決方法去輔導及幫助孩子適應課程，不過換轉是我，絕對不會公開在默書簿上給老師留言。不是投鼠忌器或買什麼人怕，這樣的做法其實是立了一個很壞的榜樣。這位小一學生，今後不論考試默書，若考得不好的話，她會願意自我反省，查找不足嗎？她又會用什麼的態度去面對老師呢？

類似情况，其實大小T在小時候都發生過，尤其是大T，當年由國際學校轉入傳統學校，中文成績大幅落後，但我不能以此為理由，要求學校調低及格基準來配合。我只能私下和校長、班主任及中文老師溝通，希望他們多給一些時間包容她的不及格，結果在老師們的協助鼓勵下，大T的中文成績總算年年及格，達到符合升班的最低要求。

至於擅自改分數，實在不容輕視。是非對錯一定要分明，她面對自己做得不好或不足的地方，我們要鼓勵她承認責任，而不是過分包容，造成她是非不分。有錯一定要認，知錯能改，善莫大焉，才會得到別人的原諒。要是做錯了還推卸責任，造假講大話，這絕對不能接受。

默書不及格不是問題，要找出背後的原因才是重點，老師大聲責罵當然不該，家長也應該要反映。但默書考試最低限度要及格，這個基本要求，學生亦應該要做到。當中的平衡和取捨，孩子是被動的，主動權仍在父母家長手中。

文：張慧敏

作者簡介：資深獵頭人，企業培訓顧問，家庭CEO，辣筆寸嘴，擅長對付怪獸家長。

[Happy PaMa 教得樂 第266期]