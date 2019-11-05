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Happy PaMa 教得樂 第266期

Happy Pa Ma

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言語自聊：玩具指南

【明報專訊】最近，診所添置了新玩具，包括遇水會變色的「拉麵」、迴轉壽司店、積木大屋等，令我們一眾言語治療師十分興奮。要知道，玩具是語言訓練的好拍檔，因為小朋友能在適當的語境（context）下學習語言，而玩玩具就是最好辦法。小朋友每次做語言訓練，大多玩到樂而忘返，而家長亦對我們的玩具讚不絕口，常常詢問我們在哪裏購入，希望買到一些幫助語言發展的玩具。其實，除了特定圖卡外，我們的玩具在一般玩具店或百貨公司都買得到，現在就跟大家分享幾個買玩具的Dos & Don'ts：

Dos：

假想遊戲

最能幫助語言發展的遊戲技巧（play skills）是假想遊戲（Symbolic Play），即透過玩具製造不同日常生活情境，可以是日式拉麵店、超級市場、雪糕店、診所、便利店、農場等，這類場景的玩具十分常見。家長可以選擇一些小朋友喜歡的活動，例如他們喜歡到壽司店吃壽司的話，就可以買迴轉壽司店玩具，角色扮演侍應和顧客。

可塑性高玩具

具可塑性的玩具，例如：積木、泥膠、動力沙（kinetic sand）等，可以鼓勵小朋友發揮創意，將玩具變成不同的場景，積木玩具可以砌成3層大屋，又可以砌成露營車、停車場、超級市場等，只要小朋友想得出，就有千變萬化玩法，當然家長亦可從旁協助。

Mix & Match

我們鼓勵小朋友嘗試Mix & Match，將不同玩具混合玩耍，例如停車場玩具與超級市場一起玩，變成送貨遊戲；又或是拉麵店玩具加壽司玩具，變成日本煙火嘉年華小檔攤。這樣，一來可以令原本單一玩法的玩具更有新鮮感，二來可省下金錢，家長不用花錢買大量玩具滿足小朋友，三來隨着小朋友長大，混合玩具可營造更複雜的語境，配合小朋友語言發展。

Don'ts：

過分倚賴「具教育意義的玩具」（educational toys）

有些教顏色、形狀，到八大恆星的玩具，一直標榜教育意義。但家長要留意的是這些玩具往往都是單向，教的也是單字詞彙，就算中間有英文短句，亦只是重重複複的十多句，並不能訓練小朋友真正雙向溝通，只是鸚鵡學舌。

買過量玩具、或把家中所有玩具全部擺放出來

現在的小朋友都像王子公主，家中有大量玩具。很多家長都沒注意到「多未必好」的道理，更投訴小朋友3分鐘熱度，新玩具很快玩厭。所以我常建議家長把家中玩具分為3至4份（每份最多20件玩具），每2至4星期換一次，不要把家中所有玩具全部擺放出來。這樣可以訓練小朋友專注力之餘，亦可令讓他們發揮更多創意，避免3分鐘熱度。

最後一個小貼士，大家緊記世界上並沒有「訓練兒童語言能力」的玩具，只有「幫助」家長培養小朋友語言發展的玩具，因為最好的玩法，是家長和小朋友一起投入玩耍。

文：Konnie姑娘（言語治療師、家庭輔導及家庭教育文學碩士）

[Happy PaMa 教得樂 第266期]

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