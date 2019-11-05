網樂天地：學習理財 發展價值觀

「返學練球為掙更多錢」

我：「你是否身體有不適？」

他垂頭喪氣地回答：「不是。」

我問：「那你為什麼不追球？」

他回答：「不知道。」

我在想，他打到這水平，為何仍然不清楚在球場上應有什麼態度，於是好奇地追問下去。

我：「每個人做每件事都有清晰目標，你為什麼每天一放學就跑來練網球？」

他卻啞口無言。

我又再追問：「那你每天做的事，例如上學去，你又知道是為什麼呢？」

他思量甚久後說：「是為了將來掙取更多的錢！」

聽到這裏我心一沉，內心所有責備他的意念亦都一掃而空，因為我知道這個孩子的普世價值觀出了些問題。原來父母都是一直用物質獎勵誘使他打網球，說如果比賽入到四強便可以到玩具連鎖店挑選一款心儀玩具，但這金錢物質掛帥的價值觀卻為孩子留下不可磨滅的後遺症。

最新最貴便是佳品？

香港經濟一日千里，父母給予子女最好的資源是理所當然，但是多少孩子知道他們手上的新球拍是什麼價錢？是否物有所值？我不是說當今香港的父母連一千幾百都付不起，而是父母在給予孩子物質資源時，同時亦奪去孩子分析物質本身價值的過程和理財能力。成績好或做了某樣令父母滿意的事情，孩子便得到獎勵；又例如在選購球拍過程中，父母和孩子走入最大型連鎖運動商舖去挑選最新、最耀眼或最有名星效應的球拍，沒有讓孩子思考球拍的實用性、合適性和價值是否合理，更沒有花時間多走幾間商舖格價，無法讓孩子學懂性價比，以為最貴最新便是佳品。

不同成長環境對孩子的價值觀都有影響，會改變孩子對金錢、家庭、朋友、學業等的排序。父母疼惜孩子是人之常情，但孩子始終有獨立的一天，從小學習理財，有助培養出孩子的獨立能力，從而承擔起對自己生命的責任，這才是真正對孩子的愛護。所以父母的獎勵應該要有限制，如孩子要求超出父母的限制，就要他們自己想辦法或思考那物件是否必須和值得，父母亦應給孩子作最後決定，從而在旁分析利弊，以助小孩發展正確理財觀念，有了正確的價值觀，孩子可以管理好自己將來的生活。

文：謝昫光

作者簡介：專業網球評述員，香港網球總會教練導師，資深網球教練。着重網球員的身心發展，相信透過小型網球比賽訓練，能提升小童的手眼協調、情緒管理及獨立思考能力。

[Happy PaMa 教得樂 第266期]