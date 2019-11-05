日式育兒記：我的居日生存之道

助人會被罵？

不少人也知道我是因為追星（SMAP）才學日文，然後因為太愛日本，當年我夢想便是要留學日本，全面接觸日本文化。當時讀大學因為有很多不同國籍的朋友仔，所以感覺還不錯，只是覺得生活在日本很麻煩，周圍沒有垃圾桶，垃圾分類又多，想提款排隊等很久，冷氣又弱風等，但也不難適應。日本九成的大學生也會做兼職，當然我也不例外，很幸運我找到大學圖書館的工作，時薪高，待遇不錯，近宿舍又可以掙外快，我十分開心。有一次，我在圖書館的桌子上拾到一部電話（當年的非智能電話），香港人當年的習慣，一般也會打開電話查看通話紀錄，然後打給他的朋友，再叫朋友告訴他遺下了電話，我也按我自己覺得「理所當然」的程序來做，那個人即時衝回來，拿到電話開心到跳起（當年要出一個手提電話不容易），我也很開心。然後我被館長招入房間訓話，第一，他說我沒有熟讀員工守則，所有員工也必須按守則辦事，不能「自把自為」，他還說我不能擅自打開別人的電話，是侵犯他人私隱的行為，他理解我是外國人，也說外國人也有自己的一套，當時才給我多一個機會。最有趣的是，這件事發生不久，我又拾獲一部手提電話，這一次我動也不動，原部電話交還給館長，但據知從來沒有人來認領，但館長卻很滿意。這一次是我首次感受到日本職場上的文化衝擊，體驗日本人「按本子辦事」的文化。

受夠了辦公室政治

畢業之後，我也曾到一間日本公司工作，那是一間小公司，員工不多過10人，正好當時中國市場開放，他們需要懂中文的人，我便去當翻譯，全公司也只有我一個外國人。自己是一個大情大性的人，性格也比較外向，從來結交朋友也不覺得困難，在大學也有很多日本朋友，但原來在職場上不可以用上大學那一套。職場上，原來不可以向「同事」問太多問題，例如我只是問一些你在哪裏讀書，你父母住在哪裏等，「同事」都會覺得你越位，你只可以跟一些比較談得來的同事，去喝酒時才能問這些比較個人的問題。當時我真的覺得很不開心，因為單單同事也要分很多不同類型：談得上的、能說真心話的、要裝模作樣的等等，說錯了又會被標籤，又說我不懂「閱讀空氣」，所以最後我承受不來這些日本人的辦公室政治，才打道回香港，誰知最後自己會重歸日本生活。

不過這次回來後，我再不用踏上日本公司的職場，在國際學校工作感覺很不一樣，對我來說，國際工作環境比日本職場更容易適應，也開心多了！

文：椰菜媽

作者簡介：新手媽媽，最愛DIY玩具，與肯尼亞爸爸生了個椰菜B，最近移居日本生活，盼與兒子一起經歷快樂童年。

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[Happy PaMa 教得樂 第266期]