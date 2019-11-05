半職爸爸：不要相信正確答案

猶太孩子的「三不相信」

問題比答案更重要。這也是為什麼故事書比教科書重要的原因，因為後者只能給人答案，而前者能夠引發問題。韓國媽媽郭銀京到了美國，把孩子送到猶太人讀的幼稚園，寫成《猶太媽媽不買玩具》一書。她提到一個猶太孩子有天忽然問她：「測量一個裝有小鳥的盒子重量時，小鳥突然在盒子裏飛起，重量會輕了嗎？」韓國媽媽答，輕了，猶太孩子說，在學校裏問過老師和同學，答案都跟韓國媽媽一樣，但他懷疑箱子重量應該沒有分別。一星期後，那位猶太孩子回學校證明他的想法才是對的（按：在封閉空間，小飛鳥振翅會產生與體重相同的氣壓，所以箱子重量不變）。

那名孩子從小接受爸爸教導，說世界上有三樣東西不應相信：一、老師的正確答案；二、網上輕易找到的答案；三、自己輕易找到的答案。

韓國教育，跟東亞許多地區的教育一樣，重視「正確」答案，而不質疑「正確」是否正確。脫離朝鮮的人，走到韓國，不少人出現不適應，部分甚至選擇了自殺。曾看過一本講脫北者的書，提到朝鮮人對韓國人一直以為「正確」的事的質疑。其中一名很年輕的脫北者，到了韓國讀書，由於口音和個子較矮小遭同學嘲笑，他大怒，選擇了用暴力還擊。校長問明情由之後，嘲笑他的人沒有受到懲罰，他卻受到了嚴懲。他大惑不解地說：「在韓國，只要是打架都不對，但在朝鮮，我們更重視打架的原因。」

關於真理和歪理的兩個故事

想起兩個故事，其中一個是偉大老師和弟子的故事。弟子與人爭執，因為對方堅持說8乘3等於21。弟子據理力爭，說分明是24啊，大家吵得不可分解，最後問偉大老師誰對，老師馬上打了弟子一下，還要他向對方賠罪。弟子很委屈，不明白為什麼老師這樣對自己，偉大老師說：「對方連8乘3等於24都不知道，你和他吵了大半天，不是你錯是誰錯？」

另一個是行刑者和裁決者的故事。古羅馬一個行刑者即將對一個謀殺犯執行死刑之際，發現「被殺的人」活生生走了出來，於是把兩人一起帶到裁決者面前。裁決者審問後，下令把三人都殺了。理由是：「謀殺犯」本已被判死刑，所以理應依法執行；行刑者未能執行已定之判決，所以判死；「被殺的人」最後也被殺了，是因為他導致了前面兩個無辜的人被殺。

前面的故事，可以問的問題是：偉大老師的道理正確嗎？後面的故事，可以問的問題是：裁決者的三個理由成立嗎？為什麼？

文：張帝莊

作者簡介：資深新聞工作者，曾採訪多個「第三世界」國家，卻認為自己的家更值得探索。既是悠閒的寫字人，又是忙碌的爸爸。

[Happy PaMa 教得樂 第266期]