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Happy PaMa 教得樂 第266期

Happy Pa Ma

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小學雞媽媽：感謝玫瑰的一課

【明報專訊】這時才談《小王子的領悟》，顯然慢了很多拍，但是難得念初中的孩子願意在打機和做功課的「百忙中」拿起書本，媽媽雖然落後，但總得努力趕前。

《小王子》原書看了幾遍，但這回讀周保松的詮譯，竟有解魅作用。小王子是純真的，但有時難免膚淺，譬如他對「獨一無二」的初理解；小王子是善良的，但有時殘忍得厲害，譬如他對5000朵地球玫瑰「你們什麼都不是」的羞辱。這多多少少破壞了那個擁有「麥穗一樣金黃色頭髮」的完美王子形象，卻也增添共鳴。畢竟，真實的人從來都不完美。

不知是否下筆時心心念念女兒可靜，周保松寫玫瑰的部分最精彩——無論是令小王子陷入崩潰的5000朵地球玫瑰，抑或是B612星球那朵嬌氣十足的玫瑰。

不應以別人標準貶低自己

小王子借助狐狸的智慧解開心鎖後，回頭向5000朵地球玫瑰說：「你們很美，可是你們是空的，沒有人會為你們而死……光她一朵（小王子的那朵），就比你們全部加起來都重要，因為她是我澆灌的。」如果你是這些玫瑰，你會怎樣回應？周保松自問自答起來：在愛情裏誰最重要，從來只從個人角度衡量，這些看法不該影響任何一朵玫瑰的內在價值，「既然小王子不在乎她們，她們也就不必用他的標準來貶低自己」。

至於B612星球上的玫瑰最後會枯萎嗎？周保松要問的是：我們何以認定玫瑰只能有這種結局？因為小王子是獨立、勇敢、追求智慧的強者？而玫瑰則是依賴、虛榮又愛美的弱者？這些性別定型是誰賦予的？

周保松說：「我們這樣看玫瑰，因此玫瑰就有了這樣的命運……（可是）玫瑰，其實有另一種活着的可能。」玫瑰道別小王子的話語，預言了她的成長：她不卑不亢地祝福小王子，教他不用擔心自己，因為她會忍受毛毛蟲，而且有爪子對付野獸。

「玫瑰的生命是玫瑰的，是她一天一天活出自己人生的模樣，一點一滴體會箇中的悲喜哀樂，有誰能夠以愛情之名，剝奪玫瑰追求屬於自己幸福的權利？沒有！作為獨立自主的個體，沒有人生下來就該是別人的附庸，又或者為了滿足他人期望而活着不是自由由衷認可的人生。」

讀到這裏，我想像作者是一個氣急敗壞的爸爸，逕自笑了。但這包含着自尊和自主的愛情教育，男孩女孩同樣適用。真高興我家孩子及時讀到，為以後避不過的人生顛簸，描下一抹安穩的底色。感謝人家女兒的爸爸。

文：蘇美智

作者簡介：家有兩隻「小學雞」，心願是在人人愁着臉當爸媽的年代，努力做好相信孩子的樂媽媽。作品包括《外傭——住在家中的陌生人》、《壹家傻蛋》、《我們的同志孩子》、《死在香港——流眼淚》（合著）。

[Happy PaMa 教得樂 第266期]

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