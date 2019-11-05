喜閱愛麗絲：仁義禮智信，缺一不可

現代人重視行為及言論自由，但也有濫用自由的情况，儒家思想中的「五常」正好可以用作糾正這股不良風氣。在一個文明社會中，人的自由應受到「誠實無欺」（信）的原則規範，並且不應與「四端」（仁、義、禮、智）有所衝突。作為一個有文化修養的人，「仁義禮智信」，更是缺一不可！培養君子人格之端，始於早期的德育教化。我國古代流傳下來的德育蒙學讀物很豐富，這些蒙學讀物中，儘管有些已經失去活力，被塵封於故紙堆；但是有些仍然煥發着時代的光華。

兒童時期是學習國學的最佳年齡階段，中華蒙學經典，不光傳達知識，也蘊含了很多做人做事的哲理，是兒童行為和待人接物的典範。以倫理道德教育為主的蒙學經典，對於新時代兒童教養情商的培養更有着積極的借鑑作用。當中，《三字經》、《百家姓》、《千字文》，將早期的識字教育與中國的歷史文化，以及人格修養的教育巧妙地融合在一起，是學習中華傳統文化不可多得的兒童啟蒙讀物。兒童如能從小涉獵國學經典，不但能助其建立正確價值觀，明辨是非黑白，更能積累文化底蘊，一生受益無窮。

四大蒙學經典

《論語》：「己所不欲，勿施於人。」《論語》記錄了孔子及其弟子的言行，體現了孔子的倫理思想、道德觀念及教育原則等。當中傳遞的是一種樸素、溫暖的生活態度，教給我們如何適應日常秩序，在現代生活中獲取心靈的快樂。

《三字經》：「為人子，方少時，親師友，習禮儀……」《三字經》語言短小、文字簡練工整、三字一句的韻文極易成誦，具韻律感。其內容涵蓋了歷史、天文、地理、道德以及一些民間傳說，是世人需要遵守的準則規範。

《弟子規》：「或飲食，或坐走、長者先，幼者後……」《弟子規》具體列述弟子在家、出外、待人、接物與學習上應該恪守的守則規範。兒童時期，除了知識的傳授外，更需要灌輸正確的是非觀念，注重倫理和道德，進行實踐。

《千字文》：「仁慈隱惻，造次弗離。節義廉退，顛沛匪虧。」《千字文》是一篇由一千個不重複的漢字組成的文章。全文為四字句，條理清晰，平白如話，易誦易記。以儒家思想為主體，兼納自然、歷史、社會常識，寓意深刻。

這些蒙學教材，都是中華文明得以傳承的重要基石。先賢創造的華夏文明，何以為繼？不忘國學，弘揚漢文化，就得靠我們及後來人的努力了！

文：董雅詩

作者簡介：資深學校圖書館主任，熱愛文字，兼且創意無限。著作包括《一書一天堂——圖解家校讀書會》、《愛麗絲老師讚好的50本必看童書》等。

[Happy PaMa 教得樂 第266期]