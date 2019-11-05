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Happy PaMa 教得樂 第266期

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升學攻略：幼稚園及小學篇

【明報專訊】■細B轉做超大B 轉校重讀 愈早愈好

問◢ 女兒11月出生是細B，現在念K2，正考慮是否讓她多讀一年轉做超大B，如果要重讀，會是K2比較好，還是K3好呢？轉去一間語境較佳、學術較深的幼稚園重讀又是否對小一面試較有利？

答◢ 你似乎比較重視女兒的升學，從這個角度，應考慮讓她多讀一年，做大B，這樣競爭能力會高些。而重讀早好過遲，趁女兒自尊感不強重讀比較好些。此外，最好不要選擇在同一間幼稚園，否則讓她見到其他同學在高一級上課，會覺得不開心。如果你希望她讀直資私立小學，宜選語境佳、學術深的幼稚園，但讀官、津小學因不用面試，便毋須找語境佳、學術深的幼稚園了。但催谷學習方式，不是每個小朋友可以接受的！

■43校網 15分報讀推介

問◢ 本人住43校網，兒子只有15分，有哪些好學校可以選擇？另外，時常聽到有人說不想被派到「寶校」，如何得知哪些學校是「寶校」呢？

答◢ 拙作《2020-2021小學選校一本通》主要介紹全港36個校網中最受歡迎、頗受歡迎、受歡迎及不太受歡迎等4級的學校，其中「世襲超收額」佔10名或以上為最受歡迎，5名或以上為頗受歡迎，0至4名為受歡迎。以這個標準，15分在43校網可選以下4間小學：聖博德學校、浸信會天虹小學、嘉諾撒小學及福德學校。而所謂「寶校」，是指無人想揀的幾間，兩間就叫「孖寶」，餘此類推。拙作中有提到43校網中有3間「寶校」，用紅色顯示。不過網上可能對「寶校」有另一定義，可上網搜尋了解。

■34網選擇較40網少 兩大名女校搭夠

問◢ 本人有一女兒，可以選擇40或34校網，心儀荔枝角天主教小學及馬頭涌官立小學。請問15分來說哪一間較大機會入讀？哪一個網對女孩子升中較有利？

答◢ 論學校數目，40校網有21所小學，34校網有17所小學，似乎40校網學位多些。但從女校角度看，40校網沒有純女校，34校網卻有聖羅撒學校和協恩中學附屬小學。可以說兩個校網可給女兒選的學校數目差不多，而兩個校網都有不少學校可用15分來申請，你願意申請少些人報讀的便有好大機會入讀。

文：趙榮德

作者簡介：前喇沙書院副校長、資深教育工作者

（歡迎查詢幼稚園及升小問題，電郵：happypama@mingpao.com

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