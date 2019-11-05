親子運動：訓練體能磨練意志 賽艇父子兵划出樂趣

文︰許朝茵

這天在香港遊艇會對開，有多艘賽艇在乘風破浪，其中一艘雙人艇，雖然速度不是特別快，但艇上「一老一嫩」的健兒，卻充滿默契，他們就是鄭氏父子檔——爸爸鄭志明及12歲的兒子鄭銘謙。爸爸的賽艇年資逾20年，他由大學時期已愛上這項運動，後來更取得教練資格。

今次的海岸賽事他也有參加，他解釋賽艇分有靜水及海岸，前者是在平靜的水面前行，如河或湖面，所用的艇身教窄，速度較快，分有單、雙、4及8人。海岸則在海上進行，艇身較寬，易於平衡，分有單、雙及4人組別，但沒有8人組別。

享受速度帶來刺激感

多年來他都熱愛這運動，皆因享受速度帶來的刺激，「速度比起獨木舟及龍舟快很多，較刺激，以8人河靜水艇為例，2公里的距離，只需6分鐘便可完成，而且過程中可不停挑戰自己體能及意志」。另外，隊友間的團結精神，亦推動他去堅持。「賽艇的其中一個特色，是運動員划艇時是背向終點出發，隊友間互相鼓勵是很重要。雖然過程中會感到吃力，但和隊友一起，大家有共同目標，互相支持，發揮團隊精神，便可捱過比賽。」

一試鍾情 堅持練體能

至於兒子銘謙自小已跟着爸爸，看他和隊友賽艇練習，在小時候已開始在小人兒內心埋下種子，而他之前曾試過不同運動，如籃球、網球及足球等，但總是未有一項令他全程投入。銘謙說︰「見到爸爸和隊友雖然口中常說很辛苦，但表情上卻笑得很開心，所以都想試下。」在體驗了賽艇後，便一試鍾情，更願意堅持定時去訓練。

現時銘謙主力參與單人及雙人賽艇，「這運動很好玩，而且完成訓練時，有很大的成就感」。他雖然只是參與了這項運動短短2年，但2公里的距離大約10分鐘便可完成，成績不錯，也獲爸爸稱讚。月中銘謙更加會參加學界比賽，因此近期積極練習。可是，賽艇的訓練不只是集中在划艇的技巧，連串的體能鍛煉亦十分重要，當中包括跑步及跳繩等，偏偏這些卻是銘謙的弱項，有段時間為了想逃避這些體能訓練，更想過放棄賽艇，但最終捨不得這項運動，只好乖乖接受。

雖然兒子練得辛苦，但體能總算進步不少，爸爸說兒子的肌肉量有所提升，體魄強健，病痛也少了，而且更「捱得」，「以前叫兒子在運動場跑一個圈，已經很難得，但現時他已可跑到4公里，更只需30分鐘，完成後亦毫無埋怨，有很大的進步。再說，他參與賽艇後，朋友多了，性格變得更加開朗。 」

■專家之言

賽艇講求身手靈活

訓練下肢及協調

賽艇運動講求速度及耐力，中國香港賽艇協會註冊教練余文相指出，基本上以下肢體力為主，亦需要良好的身體協調及平衡感，同時最好有良好的水感，包括懂得利用及協調水的阻力。因賽艇要求賽員身手較靈活，故通常偏高及鋼條身形，特別是腿部比例較長，更有優勢。

他續稱，賽艇是「A級」支援精英體育項目之一，現時學界也有不少賽艇比賽，11歲或以上小朋友已可參加青少年課程，課程設計及器材方面和成人分別不大，學習時都是由靜水賽艇開始，而靜水艇分有單漿及雙漿，「會建議小朋友先學習雙漿，令身體可平均發展。」

[Happy PaMa 教得樂 第266期]