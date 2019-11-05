知多啲：水療≠習泳 藉水阻、浮力及壓力訓練

許鳳櫻指出，訓練會因應小朋友不同的需要，設計出各式的活動及遊戲，亦會配合圖卡、浮板、浮條，甚至膠球與水槍等玩具來增強趣味，令小孩更受落。另外，訓練時孩子其中一名家長也需要陪同參與，令小人兒更有安全感，易於投入。

許鳳櫻強調，水療不是教小朋友游泳，但當孩子肌力、協調及平衡感也提升了，對於日後學習游泳或其他活動也有裨益，他們可參與不同的康樂活動，融入社會。

協康會綜合服務大樓特別添置專為SEN兒童而設的室內恆溫水療池，近日亦推出「樂水·適游——肢體弱能及自閉症兒童水療支援計劃」，針對自閉症或肢體弱能的兒童及青年（2歲半至18歲），由物理治療師帶領接受親子水療小組訓練，計劃現正接受報名。

■樂水·適游——肢體弱能及自閉症兒童水療支援計劃

收費：$2550／$1275／免費（視乎申請家庭入息），共12堂

查詢：3158 8333

網址：www.heephong.org/hydrotherapy

[Happy PaMa 教得樂 第266期]