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Happy PaMa 教得樂 第266期

Happy Pa Ma

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與別不童：親子SEN「水療」 玩水改善情緒肌力

【明報專訊】隨着醫學進步，家長的警覺力亦提高，愈來愈多有特殊教育需要（SEN）的孩子獲得確診，治療方法亦趨多元化，水療是其中之一。有復康機構針對這些孩子的需要，設計出親子水療課程，改善小朋友的專注力、肢體協調及情緒健康等，幫助他們融入社群，建立快樂童年。

文：許朝茵

6歲的麥竣穎，這天跟着爸爸跳入泳池。竣穎拿着水槍正起勁地向爸爸進攻，而爸爸則手持浮板，擋着兒子的攻擊，兩人輪流攻防，父子均流露燦爛笑容。或許在旁人眼中，以為兩父子正享受甜蜜的親子時光，但其實竣穎正接受水療，這個水槍遊戲亦是由導師指導。

不再怕水 增強平衡感減跌倒

現就讀小一的竣穎，幼時已被診斷出有自閉症傾向、專注力不足及過度活躍；亦因為發展遲緩，大肌肉發展較同齡慢。竣穎媽媽麥太指出，兒子腹部的核心肌肉、身體協調及前庭感較弱，容易失足，「以前見他會無故地左腳絆右腳，經常跌倒，偶然會被其他孩子取笑，因而影響自信及心情」。

她又說，竣穎在執行及自我控制能力上較弱，加上他怕水，所以很害怕洗頭，當水潑濕了眼及鼻更會情緒失控。對麥家來說，每次為竣穎洗頭都是一項大挑戰，「每次都要和工人姐姐及爸爸合力按着他才順利洗完」。不難想像，竣穎難以到沙灘及泳池嬉水。「之前帶竣穎及比他年幼1歲的弟弟到沙灘玩，弟弟非常興奮，不停潑水，相反竣穎非常抗拒，甚至不願踏入沙內。」麥太說。

後來經醫生轉介，竣穎來到協康會接受水療訓練。水療採用小組形式，堂上有4個孩子，各有一名家長陪同，在物理治療師帶領下，齊齊參與不同的水中活動。麥太憶述竣穎的第一堂，可說是又驚又喜，「當時竣穎怕水，怕得大聲哭起來，連行落池內也不肯，要治療師細心安撫及鼓勵才可繼續。落堂後，他卻反追問『下次幾時再上堂』」。

整個水療訓練有12堂，完成後，麥太說竣穎最大的進步是不再怕水，可以到游泳池玩之餘，日常洗頭也不用再勞師動眾，大大減輕父母的照顧壓力，「現在可以直接用花灑幫他洗頭，他甚至會把頭浸在水內」。另竣穎的大小肌肉也增強了，平衡感及肌力有改善，跌倒明顯減少。

水中呼吸技巧 助平復心情

竣穎有自閉症傾向，對外間環境的轉變較易有過敏反應，導致發脾氣。而訓練也幫助他控制情緒，「有次竣穎因小事想發脾氣，我便叫他試運用水療時水中呼吸技巧，從而慢慢調節呼吸節奏，讓他平復心情」。

溫暖池水 放鬆繃緊肌肉

水療不單可改善自閉症兒童的問題，對肢體弱能的孩子亦有益處，10歲的史芊悠便是另一個受惠例子。她出世不久便患腦膜炎，導致腦部功能嚴重受損，頭部及身體的控制能力很弱，關節肌肉緊張，出現水腫，基本上她難以自行站立走動。然而，長期活動量低，又令筋腱更易收縮。媽媽史太指出：「芊悠要長期坐輪椅，不能站立，若腿部筋腱收縮至屈曲，難以伸直時，日後站起來的機會更渺茫。」為了改善女兒的身體狀况，史太不斷尋找治療。而她見女兒每次在水中玩樂時，都流露出開心的表情，便知道她愛玩水，因而帶她來接受水療。

史太指出，水療池的水溫較暖，促進芊悠的血液循環，加快了她長期緩慢的心跳，也可以改善芊悠繃緊的肌肉，因為水中較易擺動身體，有助改善肌張力，「女兒身體偏肥胖，在水中較容易為她拉筋」。

另一方面，水中浮力讓芊悠的活動能力較在陸地上高，幫助她鍛煉個別肌肉，更易控制身體，方便家人照顧。「因她需要人餵食，若頭部不能維持正中位置，經常垂下頭，便會較難餵。」

[Happy PaMa 教得樂 第266期]

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