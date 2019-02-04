本周FOCUS．採訪手記：令人毛骨悚然的古代育兒觀

Robin在講座上提出大量歷史資料，引證上述論點，當中不少更令我毛骨悚然。例如在古代社會，成人對待兒童的方式絕對是殘忍暴戾，甚至不把孩子視為人，會虐打他們，孩子需要夠強壯才可生存。因此，當時社會普遍也是粗暴地對待小孩，鍛煉他們成為強大的戰士。

古羅馬人有權殺親生骨肉

另外，古時社會也接受殺嬰，認為這是減輕育兒壓力的最原始方式。古羅馬人更明文指出，父母有處決親生骨肉的權利，所以嬰兒時常被丟進河裏、糞池或荒野。幾乎每個階層的人都會遺棄嬰兒。除了殘殺外，更經常用孩子作為祭品，犧牲他們的生命。

雖然後來社會虐殺孩童的情况減少了，但父母對於小孩的情感仍很薄弱。昔日的歐洲城市，很多兒童一出生後就被送往保母處寄養，很久才有機會見父母一次，親子之間根本毫無感情可言。聽罷，我不禁納悶，為何子女出世，父母會忍心把孩子交給別人照顧？現今的母親，既要兼顧家庭，又要在職場拼搏，一樣對孩子疼愛有加。我只能說，為古代人對孩子的殘暴而感到心寒，亦慶幸自己生於現代，不用面對這些殘忍慘事。

文：許朝茵

[Happy PaMa 教得樂 第266期]