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Happy PaMa 教得樂 第266期

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本周FOCUS．採訪手記：令人毛骨悚然的古代育兒觀

【明報專訊】作為親子版記者，經常接觸到新手爸媽，他們對於養兒育女有不少憂慮，既擔心孩子「養不大」，也憂心小朋友走歪路，於是四出尋找育兒良方，期望可栽培子女成為正直善良的人。育兒書《善養小童成大同》的澳洲作者Robin Grille顧樂本，早前來港舉行講座，他強調童年經歷決定未來行為，所有不良行為都跟童年時受忽略或經歷暴力有關。簡單而言，即是一個人的暴力行為，或者與其兒時遭受暴力對待有關。我非常認同Robin的論點，若家長以暴力對待孩子，只會增加孩子將來出現暴力行為的機會，被虐的兒童日後亦較大機會成為施虐者，牽連下一代。

Robin在講座上提出大量歷史資料，引證上述論點，當中不少更令我毛骨悚然。例如在古代社會，成人對待兒童的方式絕對是殘忍暴戾，甚至不把孩子視為人，會虐打他們，孩子需要夠強壯才可生存。因此，當時社會普遍也是粗暴地對待小孩，鍛煉他們成為強大的戰士。

古羅馬人有權殺親生骨肉

另外，古時社會也接受殺嬰，認為這是減輕育兒壓力的最原始方式。古羅馬人更明文指出，父母有處決親生骨肉的權利，所以嬰兒時常被丟進河裏、糞池或荒野。幾乎每個階層的人都會遺棄嬰兒。除了殘殺外，更經常用孩子作為祭品，犧牲他們的生命。

雖然後來社會虐殺孩童的情况減少了，但父母對於小孩的情感仍很薄弱。昔日的歐洲城市，很多兒童一出生後就被送往保母處寄養，很久才有機會見父母一次，親子之間根本毫無感情可言。聽罷，我不禁納悶，為何子女出世，父母會忍心把孩子交給別人照顧？現今的母親，既要兼顧家庭，又要在職場拼搏，一樣對孩子疼愛有加。我只能說，為古代人對孩子的殘暴而感到心寒，亦慶幸自己生於現代，不用面對這些殘忍慘事。

文：許朝茵

[Happy PaMa 教得樂 第266期]

相關字詞﹕善養小童成大同 顧樂本 採訪手記

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