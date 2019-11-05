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Happy PaMa 教得樂 第266期

Happy Pa Ma

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「津幼」升學路：家長經驗分享 上「雞精班」 入讀心儀小學

【明報專訊】根據教育局《小學概覽》，全港只有21間直資小學及32間私立小學（不包括國際學校小學），在僧多粥少的情况下，競爭自然激烈。「計劃」下的幼稚園向來以「平、靚、正」作招徠，但最終是否可以通過直私小學面試一關呢？不妨由過來人現身說法。

■個案一︰「外補」催谷 叩門入名津

．Joey，九龍城區名津小一生

．幼稚園︰卓思英文學校暨幼稚園（青怡分校）

．戰績︰報考10間直私小學，獲4間取錄，最終叩得傳統名津

回想起3、4年前，Ceci還未太掌握「升小遊戲」的玩法，在毫無準備下，結果令女兒Joey失落於所有私立獨立幼稚園，並入讀了「計劃」內的卓思幼稚園。「當初Joey考不到私立幼稚園，我也沒什麼，因為那時我還是『懵盛盛』，什麼都不清楚。直至她升上K2，我認識了一班『怪獸』家長後，才驚悉原來即使將來想報津校，也不是隨心所欲，隨時有可能派到『寶校』。於是我開始擔心，很希望幫女兒考到一些直私學校，至少可作後盾。」

她不諱言，Joey念的幼稚園算是比較嚴格，對小朋友紀律要求很高，但論學術，則始終覺得及不上私立名幼，「因為要跟政府指引，所以功課量不多，程度亦較淺，如果單靠學校所學便去報考直私小學，我肯定她考不上！」

結果，過去兩年，她月花約4600元讓Joey上「雞精班」，包括英文、中文、普通話，K2下學期更額外花萬餘元報讀中文及英文面試班。全力催谷近兩年，Joey終不負所望，她報考了10間直私小學，獲4間取錄，包括九龍真光中學（小學部） 、九龍禮賢學校、德雅小學及聖母小學。「我選了九真，但同時等『大抽獎』，始終讀私校連車費、午膳費每月約8000元，還未計補習費，很重皮啊！」

奈何Joey獲派第9志願，幸好憑着她的實力，叩得區內熱門的聖公會青衣主恩小學，以及九龍城區某名津小學，結果Ceci替女兒選了後者，亦終於可鬆一口氣。親身落場玩過這輪「升小遊戲」後，Ceci有這樣的總結︰「綜合我和身邊朋友的經驗，『津幼』只預期你報讀津小，如果孩子讀『津幼』想去考直私小學，又或是向名津叩門，是越級挑戰，想成功，就要花錢花時間去外補。」

■個案二︰早打好基礎 升小適應良好

．Giann，救恩學校小一生

．幼稚園︰香港靈糧堂幼稚園

．戰績︰報考8間直私小學，獲3間取錄

Gironde當初讓女兒 Giann入讀香港靈糧堂幼稚園，是看準它是一間Happy School，而且教師有愛心，她很想女兒在小學階段仍然可延續到這種開心的學習氣氛，「我相信若選津校，肯定功課多、壓力大，我不想Giann這樣辛苦，所以替她報考直私小學，並盡量選一些Happy School」。殊不知，Gironde後來方發現「升小遊戲」的玩法很弔詭，若想孩子有更多選擇權，就必須「先苦後甜」，勞其筋骨。

「既然Giann讀免費幼稚園，我索性把省下來的金錢，統統給她補習，裝備好孩子去直私小學面試。」高峰時期，Giann要同時上中文、英文、數學及面試班，還要學跆拳道、圍棋、游泳、繪畫及長笛。

幸好，Giann的努力並沒有白費，她報考了8間直私小學，獲3間取錄，包括香港真光中學（小學部）、救恩學校及播道書院，「我們最終選了救恩，因為認同學校的辦學理念，而且喜歡學校的基督教氣氛濃厚」。

小一開學至今，Gironde見Giann適應得不錯，功課上沒有太大問題，她歸功於這幾年外補的成果，「全靠早早幫她打好基礎，所以現在就算普教中，或是英文、數學科，Giann都應付到」。她笑言，只要往後幾年女兒讀得開開心心、輕輕鬆鬆，之前吃一點苦，也是值得的。

■個案三︰遵「遊戲」規則 先接受「改造」

．月澄、頌晅（龍鳳胎），播道書院小一生

．幼稚園︰香港靈糧堂幼稚園

．戰績︰報考7間直私小學，頌晅獲4間取錄，月澄獲1間取錄

月澄和頌晅是一對龍鳳姊弟，媽媽Vanessa表示，當初為兩人選幼稚園時，抱3大原則，「一是近家、二是基督教、三是Happy School」。結果他們選上香港靈糧堂幼稚園。Vanessa說，如果單從學術水平來說，非牟利幼稚園的競爭力的確比私立幼稚園遜色，但其他方面卻有優勢，「我覺得非牟利幼稚園會花多點時間培育小朋友的自理能力、人際社交和自信心等，不會全副精神只放在學術方面」。

不過，到了小學階段，Vanessa則希望一對子女可以入讀直私小學，但「神校」卻非她那杯茶，相反，Vanessa最想月澄和頌晅考入Happy School，「直私小學比起津校，課程更靈活、有彈性，而且不用靠抄寫、催谷，一樣可以學好語文」。

要通往目標，Vanessa同樣要遵守「遊戲」規則，事先要把月澄和頌晅「改造」一番，「學Phonics、普通話這些少不了，也有學游泳、敲擊樂，另外月澄還學體操，頌晅則學劍擊。」

兩姊弟一起考了7間直私小學，弟弟頌晅狀態大勇，獲4間學校取錄，包括啟思小學、九龍禮賢學校、香港華人基督教聯會真道書院及播道書院，「月澄病痛比較多，學術表現不及頌晅，但感恩播道書院最終一輪面試也取錄了她，現在兩姊弟可以一起上學」。

問Vanessa如果當初不讓兩姊弟上「雞精班」，可有信心考到直私小學？她斬釘截鐵說︰「不可能！想赤手空拳去應付面試，是不可能的任務。」

[Happy PaMa 教得樂 第266期]

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