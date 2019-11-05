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Happy PaMa 教得樂 第266期

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校長的話：德萃面試 學術能力只佔很少比例

【明報專訊】德萃小學及漢師德萃學校（下稱德萃）屬於私校，可自行決定收生安排，總校長朱子穎表示，該校錄取的小一生，有來自不同的社群、背景和幼稚園，包括本地和國際幼稚園。他不諱言，直私學校一般會透過面試甄選合適的學生，形式亦趨多元化，「以德萃為例，在面試中，學術能力只佔很少的比例，相反，我們更看重孩子的全人發展，例如待人接物、面對逆境的處理能力等」。

德萃採用英語教學，據朱子穎觀察，只要家長認同學校的辦學理念，願意跟學校攜手合作，多投放時間給孩子、幫助他們建立良好的閱讀習慣，其實來自哪類型的幼稚園，學生的分別都不大，「語境一定是在最自然的環境下才學得好。德萃的學生，由踏入校門至放學，全天都在說英語，小朋友在這股氛圍下，一般在3個月內，聽、說、讀都會很快跟得上，當然，寫作又是另一回事，所有學生都要經歷同一個過程，要慢慢浸淫」。

◆英華面試

重視禮貌、學習熱誠

傳統直資男校英華小學向來受家長追捧，校長陳美娟透露，以本年度約160名小一生為例，約一成一是來自非牟利幼稚園，根據教師反映，他們的課堂表現也很理想，沒有明顯落差，「雖然從申請表上，我們會看到小朋友是來自哪間或哪類的幼稚園，但面試時，並不會納入評分考量」。

陳美娟不諱言，可以在3輪面試中脫穎而出的男生，每個水準都很高，但是否靠外補，因沒有刻意去問，所以不得而知。但她強調，英華除了看重考生的三文兩語，還重視小朋友的禮貌、儀表、專注力、對學習是否抱有熱誠，以及對身邊事物的觸覺等因素，「我們很多時都是問小朋友一些生活體驗，其實在一般幼稚園讀書也會接觸過，只是孩子有沒有細究」。

她補充，想增加孩子的見識，會建議他們多閱讀，「閱讀量高的小朋友，一來『坐定得』，二來知識層面的深度和闊度也很不一樣，但大前提當然是家長懂得揀選合適的書本」。

[Happy PaMa 教得樂 第266期]

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