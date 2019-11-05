九成「半日制津幼」毋須交學費 學童資助只限連續3個學年

如果孩子在2020/21學年屆滿2歲8個月，而家長又有意讓他們入讀計劃內的幼稚園，便要留意統一收生安排及流程。申請人必須在11月30日前向教育局遞交「幼稚園入學註冊證申請表格」（「註冊證」），此證將用於「統一註冊日期」作K1留位之用。由於當局採「一人一證」的制度，因此，學童如在「統一註冊日期」辦好註冊手續後決定要轉校的話，就必須在原校先取回「註冊證」及取消學位，才可轉投另一間學校，以防出現一人霸佔多個學位的情况。

另外，提醒家長，學童最多可用「註冊證」在計劃內的幼稚園連續接受3個學年的幼稚園教育，有效期一般不會延長。若因個人因素需要重讀某一級別而令幼稚園教育超過3個學年，家長便需要支付未獲補貼前的全額學費。

[Happy PaMa 教得樂 第266期]