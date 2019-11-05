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Happy PaMa 教得樂 第266期

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專家意見：視學報告重點在末端 單看數字易解讀錯誤

【明報專訊】所有「計劃」內的幼稚園，都要接受教育局質素評核，教育局的視學人員每5年會到這些幼稚園作為期約3天的視學，之後把報告上載網站讓公眾閱覽。由於有規管，「計劃」內的幼稚園有一定的質素保證，家長也可從報告中了解各幼稚園的優缺點。

升學專家趙榮德在其撰寫的選校指南中，都是依據教育局質素評核報告來為「計劃」內的幼稚園評分，以A++為最高，A-為最低。「最初有這個評分的構思，是因為全港免費幼稚園實在太多，我又未能去到每間（幼稚園）作詳盡了解，既然視學官每5年都會去這些幼稚園評分，每份報告更詳盡至5、6頁，我便決定以它為評分依歸。」他指報告雖然是公開，但很多家長未必看得懂，因為報告中所寫的評語，都習慣「先讚後彈」，如果不細心去看，家長或會以為被教育局評為「未盡完善」的地方是一種稱讚。「通常在評語的後部分才是建議，而末端的『促進學校自我完善的建議』也是重點。我是以讚和彈的多少來為幼稚園評級，有讚冇彈的是A++，彈一點點的是A+，最多彈的便是A-。由於它們全都通過評核，所以我沒有給予B級。」

幼園太輕鬆 或難適應小學

雖然趙榮德對幼稚園評分有A++、A+、A和A- 4個等級，但他建議，若家長想為子女報考直資和私立小學，應選擇入讀他評分為A至A+的學校，「因為被評為A++的學校或許會讀得太開心，因它們旨在引起小朋友的學習興趣，符合以孩子為中心的準則。雖然我很同意教育是要因應孩子需要而設計，不應催谷，但家長就是怕孩子太開心不適應小學」。

另一方面，很多家長喜歡從數字中了解一間幼稚園考到直私小學的成功率，但趙榮德提醒，這很容易解讀錯誤，「有些名幼收生數千，它們畢業生考上名小的數字一定比只有200、300人的幼稚園多，單看這些數字而替孩子選校真是一個大誤解」。

教育局幼稚園質素評核報告網頁：bit.ly/2MQnFCO

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