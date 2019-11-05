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Happy PaMa 教得樂 第266期

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「津幼」升學路：「津幼」輕鬆教學 考直私小學輸在起跑線？

【明報專訊】參加幼稚園教育計劃（下稱「計劃」） 的幼稚園，無論在行政或課程上都受嚴格監管，例如K1學生不可執筆寫字，K2以上亦不能有過多操練式功課，默書、測驗和考試更一律不可。有家長認同這套以孩子為中心的教學理念，但同時令一眾有意替子女報考直資私立小學的家長卻步，擔心孩子學術表現比不上來自私立獨立幼稚園的學生，輸在起跑線。究竟真實情况是如何呢？

功課依學生能力設計 發揮天賦

北角衛理堂幼稚園幼兒園（衛理堂）是「計劃」內的幼稚園，深受區內家長歡迎，統籌校長阮鳳儀表示，學生功課都是以符合他們能力來設計，K1時不會寫字，主要做手肌和視覺追蹤的訓練，如玩泥膠、學拉拉鏈、以手指行迷宮等；K2就要開始寫簡單的線條和字，如英文字母，但也不是順序由A開始寫，而是寫了I、L等最簡單的字，再寫較多轉彎及畫數的字。她又說，雖然有些地方教育局對學校是有規限，但不像中、小學，課程指引不會規定幼稚園要教些什麼，而是以學習範疇活動建議來劃分，因此，對學校來說，課程設計很有彈性，只要用心設計，一定能發揮小朋友的天賦。

不過從數字來看，在2018/19學年，衛理堂大部分畢業生都是升讀津貼小學，在193名畢業生中，只有約一成入讀直私小學，例如高主教書院小學部、港大同學會小學、聖保羅書院小學等，「想小朋友考直私小學，抑或升讀津小，是家長取向。但我知道很多直私小學都喜歡錄取衛理堂的學生，亦有些升讀名校，成功叩門的個案也很多」。

培育學習興趣 日常中學會禮貌創意

她強調，受政府資助的幼稚園，更加着重於培育孩子的學習興趣和各方面的均衡發展，對於考直私小學，甚至將來念中學、大學，都有很大的幫助。「當小朋友上學開心、喜愛學習，這種態度一旦建立了，就能影響一生。因此，家長毋須一味追求幼稚園教得深。現在小學面試，考的是什麼？除了學術，還有小朋友的創意、是否靈活變通等。我們在日常課程中，學生已不自覺地學會禮貌，面對不懂的問題時如何表達，也在不同活動中學習到朗讀、表演兒歌等。所以我不認同小朋友要上面試班，因為在學校都已經學到了。」

文︰顏燕雯、沈雅詩

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