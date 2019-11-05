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大潭尋寶 走訪港島戰時遺物

【明報專訊】夏去秋來，社會紛爭仍未休止，想享受片刻平和，不妨趁周末走入綠林，既可親親大自然，亦可走訪不同歷史地標，細味前人故事。今次由有逾20年登山資歷的行山達人，帶我們由鰂魚涌起步，先去「林邊生物多樣性自然教育中心」，再往「戰時爐灶」，探索二戰時期的香港，最後欣賞形狀奇特的「將軍石」。整段路線輕鬆易行，行山新手也應付得來。

司徒鎮邦（Anthony），登山資歷逾20年，走遍香港各個大小山頭，曾參與多個本地越野賽事如毅行者及飛越大嶼等，亦曾征服海外山頭，包括有「日本馬特洪峰」之稱的槍岳（3180米）及美國麥肯尼峰（6194米），可說是資深山友。今次Anthony帶我們暢遊港島山徑，他說港島區山路的其中一個特色是分岔路較多，中途若體力不支，可以從小路落山；但亦正因分岔路多，新手最好跟隨識途老馬，並且帶備地圖，避免迷路。

二級歷史建築「紅屋」 認識自然

Anthony選定的港島路線全長約6公里，總攀升幅度只約200米，平坦易走。一行人於鰂魚涌柏架山道的大潭郊野公園入口起步，沿石屎路緩緩上斜，行約10分鐘左右到達第一個checkpoint：林邊生物多樣性自然教育中心。Anthony表示，中心又稱「紅屋」，建於1922年，原身是太古糖廠的高級職員宿舍，經過時代變遷及業權轉讓後，最終成為政府物業，更被列為二級歷史建築物，再經修復及活化，變成現時的自然教育中心，並交由漁農自然護理署管理。

紅屋外形甚有殖民地建築風格，固然是「打卡」之選，但Anthony亦提議大家預留時間，入內認識綠色知識，「中心內有豐富資料，介紹香港的自然資源和生物多樣性，甚具參觀價值」。我們之後繼續行程，沿石屎斜路繼續上行，不久便到了「鰂魚涌樹木研習徑」，研習徑兩旁有路牌介紹樹木種類及特性，對於喜歡綠林的山友，這處是個尋寶樂園。

戰時爐灶 從無用武之地

繼續沿石屎路行多10分鐘左右，便到達第二個checkpoint：戰時爐灶。Anthony解釋，二次世界大戰時，港府預計會與日軍作戰，因而興建了這些爐灶，供市民在戰亂期間煮食，「不過，戰事爆發18天，香港便失守，所以這些爐灶從來未被使用，至今仍保留原有面貌」。爐灶場共有兩個，位置相距甚近，其中一個爐灶場有紀念碑介紹相關歷史。兩個場的爐灶設計一樣，都是由紅磚砌成，磚縫間長有不少雜草。採訪當日，雖然陽光普照，但看着這些戰時遺蹟，仍覺有點蒼涼。

之後沿研習徑前行，直到分岔口向轉右行約10分鐘，便到達第3個checkpoint：觀景台。Anthony說：「這個觀景台可遠眺藍田及康山，大家欣賞美景外，亦可在此稍事休息或開餐補充體力。」

大石如將軍佇立 打卡一流

休息過後，原路折返至第二個爐灶場後走入山徑，跟柏架山道路標方向拾級而上，於右方轉入一條小徑，再上山便到達第4個checkpoint：將軍石。Anthony介紹說，將軍石外形似戴上頭冠、穿上袍子的將軍，「相信大家加點想像力，便會覺得似，從遠處看，大石會更似將軍」。他補充，登上將軍石的路段不但較崎嶇，而且多碎沙，容易跣倒不好走，新手不宜前行，要拍照可在將軍石下方的山腰位置取景。

影完相，我們原路折返，沿階梯走落至引水道，轉右再前行約半小時，便見到馬路，於馬路口向右前行，不久會見到筲箕灣官立中學，完成今次的行程。附近有多條巴士路線可往來港九多區。

■行程

起點：大潭郊野公園入口→10分鐘（1）林邊生物多樣性自然教育中心→20分鐘（2）戰時爐灶→15分鐘（3）觀景台→50分鐘（4）將軍石→30分鐘終點：筲箕灣官立中學

全長：約6公里

需時：約3小時（不連拍照）

交通：去程：鰂魚涌港鐵站步行往起點；回程：終點附近有多條巴士路線來往港九各區

文：許朝茵

編輯：林曉慧

電郵：feature@mingpao.com

■有片睇

港島邊行山邊細味歷史https://bit.ly/2C0PUIP

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