姿治通鑑：姿勢不當 小心假肚腩

腹肌乏力 背肌苦撐引發下腰痛

長時間站立、穿高跟鞋與產後，都是導致假肚腩的高危因素。腹部肌肉因缺少活動，張力漸漸減弱。腹部深層的腹橫肌是一個天然腰封，與臀大肌協同用力能保持脊骨挺直；若腹部肌肉乏力，站立時只靠背部肌肉支撐，長久會令背肌超出負荷，引發下腰痛。

女士們穿高跟鞋會令身體前傾，為保持身體軸心與平衡，上半身後挺，腰部便會向前拱，腰椎弧度不斷向前加大，形成假肚腩。而產後婦女，因懷孕期間胎兒或胎水重量較重，腰椎同樣容易形成大弧度，令脊骨承受加倍負荷。大部分媽媽產後計劃收身大計，積極做帶氧運動，體重一般能夠回落，但肚腩始終原封不動，其實是骨盆前傾與腰椎弧度過大，才是假肚腩的元兇。

因此，若經大量消脂運動後肚腩仍未有改善，甚至出現腰背痠痛，都可能與假肚腩有關。矯正骨盆前傾和腰椎弧度，並針對鍛煉腹橫肌這個天然腰封，絕對有助解決假肚腩。

■拜拜肚腩運動鍛煉班

香港中華基督教青年會將於11、12月開班，教授骨骼矯正及腰腹運動，改善假肚腩與加強腰腹力量。

查詢：2783 3636

文：羅培楷（香港中華基督教青年會一級物理治療師）